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    • Teknoloji
    • 16.09.2022 10:11
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    • 16.09.2022 10:14
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    Kaliforniya harekete geçiyor: Facebook ve Instagram perdeyi aralayacak

    Son dakika haberleri... ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarının uyguladığı 'gizli' politikalara karşı harekete geçiliyor. Kaliforniya, sosyal medya şirketlerinin nefret söylemi ve dezenformasyon politikalarını şeffaf hale getirmesini zorunlu kılmaya hazırlanıyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un imzaladığı tasarıya göre sosyal medya şirketleri, bu içeriklerin ne zaman ve nasıl kaldırıldığını ayrıntılarıyla açıklayacak. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Facebook ve Instagram perdeyi aralayacak

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yönetim, dijital mecralarda hızla yayılan dezenformasyon ve rahatsız edici içeriklere karşı radikal adımlar atmaya karar verdi.

    İÇERİKLERİN NE ZAMAN NASIL KALDIRILDIĞI AÇIKLANACAK
    Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un imzaladığı tasarıya göre sosyal medya şirketleri, bu içeriklerin ne zaman ve nasıl kaldırıldığını ayrıntılarıyla açıklayacak.

    Kaliforniya eyalet yönetimi, sosyal medya şirketlerine, nefret söylemi dahil, rahatsız edici içeriklerin kaldırılmasına yönelik politikalarını, bu içeriğin nasıl ve ne zaman kaldırılacağına ilişkin ayrıntılarla sunmayı zorunlu kılıyor.

    "SOSYAL MEDYANIN BİR SİLAH HALİNE GETİRİLMESİNE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"
    Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, "Kaliforniya, sosyal medyanın toplumlarımızı ve temel değerlerimizi tehdit eden nefret ve dezenformasyon yaymak için silah haline getirilmesine seyirci kalmayacak." dedi.

    Tasarının karşıtlarından oluşan bir koalisyon, şirketlerin içerik denetleme politikalarını zaten kamuya açıklamak zorunda olduğunu savunarak tasarıya karşı çıkıyor. Koalisyon, tasarının bu şirketlerin hassas bilgilerini ifşa etmesi anlamına geleceğini iddia ediyor.

    Tasarı, geçtiğimiz yıl 'ifade özgürlüğü' tartışmaları ve itirazlara rağmen, farklı görüşteki vekillerden de tam destek alarak ilerledi.

    Tasarının yazarı Demokrat Meclis Üyesi Jesse Gabriel, tedbirin 'meta platformlar'ın şirketleri için, dünyanın en katı şeffaflık gerekliliklerini içerdiğini söyledi.

    PERDEYİ ARALAYACAKLAR: DEZENFORMASYONA NASIL MÜDAHALE ETTİKLERİNİ AÇIKLAYACAKLAR
    Facebook ve Instagram'ın, nefret söylemi, dezenformasyon, aşırılıkçılık, taciz ve dış siyasi müdahale gibi içerikleri nasıl kaldırdığını ayrıntılı olarak açıklaması gerektiğini söyleyen Gabriel, "Sosyal medya inanılmaz fırsatlar yarattı, aynı zamanda çocuklarımıza, savunmasız topluluklara ve bildiğimiz Amerikan demokrasisine yönelik gerçek ve yakın tehditler de yarattı." dedi.

    Gabriel, yasanın bu şirketlerin sorunlu içerikleri nasıl ele aldığına ilişkin "perdeyi aralayacağını" vurguladı.

    Tasarı, İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği ve diğer gruplar tarafından da desteklendi ve bu önlemin çevrimiçi nefret söylemiyle mücadelenin anahtarı olduğu belirtildi.

    MARK ZUCKERBERG'TEN SANSÜR İTİRAFI
    Öte yandan Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerbeg, ABD'deki seçim sürecinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları kapatılarak Donaldp Trump'ın sesinin kısıldığı dönemde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın karıştığı skandalların kullanıcılar tarafından görülmesini engellendiklerini itiraf etmişti.

        FBI İSTEDİ HUNTER BIDEN'IN GÖRÜNTÜLERİ SANSÜRLEDİK
        Zuckerberg bunu FBI'ın talebiyle yaptıklarını söyledi.

        Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Mark Zuckerbeg, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın sızan laptop kayıtları ile ilgili soruya bomba bir yanıt verdi:

        Zuckerberg şunları söyledi:
        "Twitter'dan farklı bir yol izledik. FBI'dan bize gelen bazı kişiler bize, 'Haberiniz olsun. 2016 seçimlerinde çok fazla rus propagandası vardı bu kez de öyle bir şey olmak üzere uyanık olun.' dedi. Bu yüzden bizim protokolümüz Twitter'dan farklı... Bize potansiyel olarak yanlış bilgi olarak bildirilen bir şey varsa teyit sitelerini de ziyaret ettik. Ne doğru ne yanlış biz karar vermek istemiyoruz.

        DOLAŞIMINI AZALTTIK
        Bilgilerin doğruluğunun kontrol edildiği yaklaşık 5 veya 7 gün içerisinde Facebook'taki dolaşımı azaltılıyor. Yani sıralama ve haber kaynağı kullanıcılar tarafından daha az görülüyordu.

        "FAZLASIYLA SİYASİ BİR KONU"
        Bu konuda çok şikayet aldık ancak bu fazlasıyla siyasi bir konu. Siyasi görüşlerin hangi tarafında olduğunuza göre yeterince sansürlemediğimizi ya da çok fazla sansürlediğimizi düşünebilirsiniz ancak biz Twitter kadar siyah-beyaz bakmadık.

        FBI SÖYLÜYORSA CİDDİYE ALMAK İSTERİM
        Sadece şöyle düşündük; Eğer FBI son derece profesyonel bir kanun gücü. FBI bize bir şey söylüyorsa bunu ciddiye almak isterim. "

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