"Future of Technology" webinarında siber güvenlik konuşuldu

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, aylık ekonomi dergisi Inbusiness iş birliğiyle düzenlediği "Future of Technology" webinar serisinin üçüncüsünü gerçekleştirdi. "Yeni Normalde Siber Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilen webinarda, dijital dönüşümün tüm sektörler için hayati önem taşıyan 'siber güvenlik' konusunda sektör paydaşlarının düşünce ve deneyimlerine yer verildi.
Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan webinarda, özel bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, giderek daha karmaşık ve daha akıllı hale gelen siber saldırıların, bugün savaşları bile yönlendirdiğine dikkat çekti. Webinar, 'Yeni Normal'de İşletmelerin Siber Güvenlik Stratejisi' başlıklı panel ile tamamlandı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu açılış konuşmasında şunları söyledi: "Dijital dönüşümün hızlanması, siber tehditlerin artışını da beraberinde getirdi. Bu noktada Vodafone Business olarak işletmeleri proaktif bir yaklaşımla yönlendiriyoruz. Onların siber güvenlik altyapılarının oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda proje bazlı çözümler sunuyoruz. Siber Güvenlik Operasyon Merkezimiz içinde yer alan uzman analistlerimiz, işletmelere özel uyarı sistemleri tasarlıyor. İşletmelerin 7/24 siber olaylarını yönetim araçlarıyla izleyerek, gerektiğinde şüpheli olaylarına müdahale ediyor. Detaylı raporlama ve önleyici çalışmalarla olası sorunları gerçekleşmeden engelliyorlar. Güvenli Erişim Yönetimi çözümümüzle işletmelerin yetkili hesaplarını güvende tutarak olası veri sızıntılarının önüne geçiyoruz. Değişen çalışma modelleriyle birlikte ön plana çıkan SSL VPN çözümümüzle işletmelerin çalışanlarının her yerden güvenli bir şekilde şirket kaynaklarına erişebilmelerini sağlıyoruz. Güvenlik Duvarı, DDOS Atak Önleme ve diğer altyapı çözümlerimizle olası zararlı içeriklerin ve hedefli siber saldırılarının önüne geçiyoruz. Vodafone Business olarak siber güvenlik alanında da işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
YENİ TEKNOLOJİLERLE SİBER SALDIRILAR DAHA AKILLI HALE GELDİ
Siber saldırıların geçmişten bugüne geldiği nokta ile gelecekte insanlığı bekleyen tehditler ve fırsatlar hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: "Gelecekteki siber saldırılar bugünü masum bırakacak. Yeni nesil teknolojilerle birlikte siber saldırılar daha da akıllı hale geldi. Günümüzde siber saldırılar yıkıcı karmaşık ve hedef odaklı olmaya başladı. Son yıllarda hem ölçek hem de çeşit itibariyle artan siber tehditler, ülkeleri dijital altyapılarını korumasıyla ilgili yeni tedbirler almaya, politika, strateji ve yönetişim yapısını bütüncül bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmeye sevk etti. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 güvenlikten bahsetmek mümkün değil. Ancak siber güvenlikte yeterli olgunluğa erişmenin en önemli bileşenleri olan insan, teknoloji, organizasyon yapısı, yasal düzenleme, ulusal ve uluslararası iş birliği boyutlarının her birinde atılacak doğru ve bilinçli adımlarla yıkıcı etkilerden uzak durmak mümkün."