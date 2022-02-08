Mark Zuckerberg'in Instagram ve Facebook'u kapatma blöfü tutmadı! Avrupa'dan jet yanıt: Facebook olmadan iyiyiz

Meta, AB sınırları içinde yer alan sunucuları kullansa bile sunucu arası veri transferi firmanın temel rekabet unsurları arasında.

Buna göre firma kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek ve kitleye göre doğru reklam seçimleri yapmak için verileri sunucular arasında paylaşıyor.

Şu an için AB ise bu kuraldan geri adım atmış değil. Meta ise son çare olarak AB ülkeleri için Facebook ve Instagram kapatma gibi bir karar almak zorunda kalabileceğini açıkladı.