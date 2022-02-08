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    • Teknoloji
    • 08.02.2022 15:25
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    • 08.02.2022 15:30
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    Mark Zuckerberg'in Instagram ve Facebook'u kapatma blöfü tutmadı! Avrupa'dan jet yanıt: Facebook olmadan iyiyiz

    Almanya ve Fransa'nın Maliye Bakanları, Mark Zuckerberg'in Instagram ve Facebook'u kapatma tehdidine cevap verdi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yaptıkları açıklamada Avrupa’nın Facebook ve Instagram olmadan da gayet iyi durumda olacağını belirtti.

    Avrupa’dan jet yanıt: Facebook olmadan iyiyiz

    Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, veri paylaşım faaliyetlerini yürütmelerine izin vermemeleri durumunda sosyal medya platformlarını Avrupa ülkelerinden çekmek zorunda kalabileceklerini söylemişti. Zuckerberg'in bu tehdidine Avrupa'lı yetkililerden cevap geldi.

    Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yaptıkları açıklamada Avrupa'nın Facebook ve Instagram olmadan da gayet iyi durumda olacağını belirtti.

    "DİJİTAL DEVLER, AVRUPA KITASININ EGEMENLİĞİNİ ANLAMALI"
    Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, hacklendikten sonra 4 yıl boyunca Twitter ve Facebook kullanmadan yaşadığını, bu süreç boyunca hayatının muhteşem geçtiğini ifade etti.

    Habeck, "Avrupa Birliği o kadar büyük bir iç pazar ki, o kadar çok ekonomik güce sahip ki, birlik içinde hareket edersek böyle bir şeyden korkmayacağız." dedi.

    Le Maire ise "Facebook olmadan hayatın çok güzel olduğunu ve Facebook olmadan çok iyi yaşayacağımızı söyleyebilirim. Dijital devler, Avrupa kıtasının direneceğini ve egemenliğini onaylayacağını anlamalı." ifadelerini kullandı.

    META'DAN AB'YE FACEBOOK VE INSTAGRAM'I KAPATMA TEHDİDİ
    Meta, ABD sunucularına veri aktaramazsa Facebook ve Instagram'ın Avrupa'da kapatılabileceği konusunda uyardı.

        Facebook'un ana şirketi, Perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yıllık raporunda açıklama yaptı.

        Apple ve Google gibi devlere astronomik cezalar kesen Avrupa Birliği'ni kritik operasyonlarını etkilemekle suçlayan META düzenleyiciler, mahkemeler ve yasama organlarından gelen yönetmelikleri suçladı.

        AB, kişisel verilerin Avrupa'dan ABD'ye aktarılmasıyla ilgili katı veri koruma gereksinimlerine sahip.

        Meta şu anda, şirketin "düzenleyici ve adli incelemeye" tabi olabileceği konusunda uyardığı verileri aktarmak için Standart Sözleşme Maddelerine güveniyor.

        Meta, AB sınırları içinde yer alan sunucuları kullansa bile sunucu arası veri transferi firmanın temel rekabet unsurları arasında.

        Buna göre firma kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek ve kitleye göre doğru reklam seçimleri yapmak için verileri sunucular arasında paylaşıyor.

        Şu an için AB ise bu kuraldan geri adım atmış değil. Meta ise son çare olarak AB ülkeleri için Facebook ve Instagram kapatma gibi bir karar almak zorunda kalabileceğini açıkladı.

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        Haberler Teknoloji Mark Zuckerberg'in Instagram ve Facebook'u kapatma blöfü tutmadı! Avrupa'dan jet yanıt: Facebook olmadan iyiyiz
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