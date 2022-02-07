Meta CEO'su Mark Zuckerberg 'geri adım atmam' dedi: Facebook ve Instagram Avrupa’da kapatılabilir
Avrupa Birliği'nin kendi yasalarını kabul ettirmek için şart koştuğu şirketlerin arasına Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın yeni çatı şirketi Meta da girdi. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, bu konuda geri adım atmayacağını bildirdi ve 'Avrupa Birliği vazgeçmezse, Facebook ve Instagram için kapatma kararı alırız' mesajını verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Meta, sorunun AB veri düzenlemeleriyle ilgili olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği geçtiğimiz dönemde Apple'dan Google'a kadar pek çok teknoloji devine kendi yasalarını kabul ettirebilmek için bazı diretmelerde bulundu ve bu sefer de hedefine Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın yeni çatı şirketi Meta'yı aldı.
Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg ise geri adım atmamakta ısrarcı. Meta, eğer Avrupa Birliği geri adım atmazsa, Facebook ve Instagram için kapatma kararı alabilir.
Geçtiğimiz aylarda Facebook olan çatı şirket adını Meta olarak değiştiren sosyal medya şirketi, Facebook ve Instagram'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri genelinde kapatılabileceğini söyledi.
AVRUPA'DAN UZAKLAŞMAK ZORUNDA KALACAK
Meta, ülkenin mali otoritesi olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu yıllık raporunda, yeni bir çerçeve kabul edilmezse ve şirketin mevcut anlaşma modelini artık kullanamaması durumunda muhtemelen Avrupa'dan uzaklaşmak zorunda kalacağı konusunda uyarıda bulundu.