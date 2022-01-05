Almanya, Google Haberler Vitrini ürünlerinin incelenmesini "rekabet" için hızlandırıyor

Kartel Dairesi'nin, yeni yetkiyle artık rekabete zararlı belirli davranışları tespit edebileceğini vurgulayan Mundt, "Google tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve Google News Showcase konusuna daha yoğun bakmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Mundt, ABD'li diğer teknoloji şirketleri Meta, Amazon ve Apple'a yönelik durumları da değerlendirdiklerini bildirdi.

Bu arada, Ocak 2021'de Almanya'da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne daha fazla yetki verilmişti.