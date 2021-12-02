Manipülatif ve yalan haberleri öne çıkaran Google yetkilileri skandalları kabul etmedi!

Yayman, bir yıl içerisinde 13. toplantıyı yaptıklarını, bu süreçte bir dijital diplomasinin başladığını ifade ederek, "Ulus aşırı şirketlerin, dijital ağların temsilcilerinin, TBMM'ye gelmesini ve ülkemizde bulunmasını şeffaf, açık iletişim kurmasını değerli buluyoruz." diye konuştu.

Kişisel verilerin korunmasının önemine dikkati çeken Yayman, "Son günlerde Facebook üzerindeki ve Türkiye'de Yemeksepeti özelinde yaşanan tartışmalar bu konudaki ısrarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu." görüşünü paylaştı.

İnsanların metaya dönüşmesine karşı olduklarının altını çizen Yayman, vatandaşların mağdur edilmesini istemediklerini söyledi. Yayman, sosyal ağların temsilcilik açmasına da çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Bazı dijital ağların temsilcilik açmaktan imtina etmesini ve personel bulundurma meselesinde farklı davranmasını doğru bulmuyoruz. Geçen haftalarda bir milletvekilimizin bir hesabı ile ilgili sorun çıktı. Herkesin seferber olmasına rağmen maalesef 48 saate yakın bir sürede geri alabildik. Normal vatandaşımızı göz önüne aldığımızda ne kadar mağdur olacağını gördük." ifadesini kullandı.