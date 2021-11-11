Google dört bir yandan kıskaca alındı! Dijital tekel kırılacak mı?





ABD'DE DE TEKELCİ GOOGLE'A KARŞI DÜĞMEYE BASMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığı da bir teknoloji firmasına karşı son 20 yıldaki en sert adımlardan birini atarak Google'a dava açtı.

Davada, Google arama motorunun sahibi Alphabet Inc. şirketi, internetteki hakimiyetini, rakiplerini bastırmak ve tüketiciye zarar vermek için kullanmakla suçlanıyor.

Google'a açılan ve 11 eyaletin de katıldığı dava, ABD'de hükümetin 20 yıldan daha fazla süre önce Microsoft'a karşı açtığı çığır açan davadan beri rekabeti korumaya yönelik en büyük adım.



Bu hamle aynı zamanda hem Adalet Bakanlığı hem de Fedaral Ticaret Komisyonu'nda Apple, Amazon ve Facebook gibi teknoloji devleriyle ilgili devam eden soruşturmaları da benzer bir sürece taşıyabilir.

ABD'de hem siyasetçiler hem de tüketici hakları savunucuları uzun zamandır pazar değeri 1 trilyon doların üzerinde olan Google'ı rekabeti bastırarak reklam alanında tekelini korumak ve karını arttırmak için rekabet karşıtı uygulamalara başvurmakla suçluyordu.