Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.11.2021 12:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2021 12:53
    ABONE OL

    Google dört bir yandan kıskaca alındı! Dijital diktatörün sonu mu geldi?

    Avrupa Birliği, son zamanlarda Google’a yaklaşık 10 milyar dolar ceza kesti. Fakat cezalar Google’ı yola getirmekten hayli uzak. Öyle ki onca düzenleme ve cezaya rağmen dünyadaki arama motorlarının yüzde 90’ı hala Google'ın kontrolünde. ABD’de Adalet Bakanlığı; bir teknoloji firmasına karşı son 20 yıldaki en sert adımlardan birini atarak Google’a dava açtı. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, teknoloji firması Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı 2,42 milyar avroluk para cezasını onadı. Haksız rekabet, gücünü kötüye kullanma hatta seçimlere müdahale gibi suçlamaların odağında olan Google'ın tekeli kırılabilir mi? Google hangi davalarla karşı karşıya? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Google dört bir yandan kıskaca alındı! Dijital tekel kırılacak mı?

    Avrupa Birliği (AB) mahkemesi dün, teknoloji firması Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı 2,42 milyar avroluk para cezasını onadı.

    Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.

    Mahkeme, Google'ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki Komisyon kararına karşı açtığı davayı reddetti.

    Kararda, "Genel Mahkeme, Google'a verilen 2,42 milyar avroluk cezayı onadı." ifadesi kullanıldı. Bu aşamadan sonra dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

    CEZA HAKKINDA
    AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı. AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,42 milyar avroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

    Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.

    AB'NİN GOOGLE'A CEZALARI
    AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar avro para cezası vermişti.

    Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.

    AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmişti.



        ABD'DE DE TEKELCİ GOOGLE'A KARŞI DÜĞMEYE BASMIŞTI
        ABD Adalet Bakanlığı da bir teknoloji firmasına karşı son 20 yıldaki en sert adımlardan birini atarak Google'a dava açtı.

        Davada, Google arama motorunun sahibi Alphabet Inc. şirketi, internetteki hakimiyetini, rakiplerini bastırmak ve tüketiciye zarar vermek için kullanmakla suçlanıyor.

        Google'a açılan ve 11 eyaletin de katıldığı dava, ABD'de hükümetin 20 yıldan daha fazla süre önce Microsoft'a karşı açtığı çığır açan davadan beri rekabeti korumaya yönelik en büyük adım.

        Bu hamle aynı zamanda hem Adalet Bakanlığı hem de Fedaral Ticaret Komisyonu'nda Apple, Amazon ve Facebook gibi teknoloji devleriyle ilgili devam eden soruşturmaları da benzer bir sürece taşıyabilir.

        ABD'de hem siyasetçiler hem de tüketici hakları savunucuları uzun zamandır pazar değeri 1 trilyon doların üzerinde olan Google'ı rekabeti bastırarak reklam alanında tekelini korumak ve karını arttırmak için rekabet karşıtı uygulamalara başvurmakla suçluyordu.

        Dava Washington'daki bir federal mahkemede açıldı.

        Dünyadaki arama motorlarının yüzde 90'ı Google kontrolunda. ABD'de uzun süredir Google, Facebook gibi teknoloji devi şirketlerin piyasayı tekelleştirmek için ellerindeki gücü kullanıp kullanmadıkları tartışılıyordu.

        Amerika'nın en büyük dört teknoloji firması Apple, Amazon, Facebook ve Google'ın CEO'ları, Temmuz ayında Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na bağlı, tekelleşme meselelerine bakan alt komisyonda, sahip oldukları piyasa gücünü nasıl kullandıklarına ilişkin ifade vermişti.

        Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı kendi antitröst davasını açmasıyla birlikte, ABD hükümeti avukatları Avrupa sonuçlarını inceliyor. Google, daha önce olduğu gibi, Avrupa'nın arama motoru pazarının yüzde 90'ından fazlasına hakim olmaya devam ediyor.



        Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa'nın bir Amerikan şirketine sert önlemler dayatacak siyasi duruşunun olmadığını savunuyor.

        GOOGLE'A AÇILAN TARİHİ DAVA TEKNOLOJİ DEVLERİNİ ENDİŞELENDİRİYOR
        ABD tarihinin en önemli davalarından biri olarak nitelendirilen davanın içeriğine göre Google, uluslararası alanda rekabet ortamını yok edecek yasadışı taktikler uygulayarak, arama motoru hizmetleri ve dijital/çevrimiçi reklamcılık alanlarında "imparatorluğunu" güçlendiriyor.



            Rekabete aykırı davranışının bir sonucu olarak Google'ın, ABD içerisindeki tüm genel arama motoru sorgularının yaklaşık yüzde 90'ını ve mobil cihazlardaki sorguların yaklaşık yüzde 95'ini oluşturduğu ifade ediliyor.

            Dava metninde Google'a tepki oluşturmak için tüm internet kullanıcılarına bir çağrı yapılması da dikkat çekiyor. Metinde, Google'ın milyarlarca kullanıcı için internete açılan rakipsiz bir ağ geçidi olduğu; reklam verenlerin çok yüksek meblağlar ödemek zorunda kaldığı (arama motorlarındaki reklam tutarlarının yıllık 50 milyar doları aştığı ve Google'ın burada başat aktör olduğu belirtiliyor); ABD'li tüketicilerin, Google'ın gizlilik politikalarını ve kişisel verileri kullanmasını kabul etmek zorunda kaldığı; dolayısıyla ABD'lilerin bu hukuk dışı gidişata dur demeleri gerektiği belirtiliyor.

            İlgili dava metni incelendiğinde, Google hakkındaki suçlamaların neredeyse tamamının ekonomiye dair olduğu görülse de bazı bölümlerde Google'ın siyasi boyutuyla da bir "tehlike" arz ettiğinin düşünüldüğü çıkarımı yapılabilir. Örneğin, dava metninde genel manada Google ile Apple arasında bir kıyaslama yapıldığı ve Apple'ın aksine Google'ın üçüncü taraflarla işbirliği yaptığına (örneğin Çinli Huawei, ZTE gibi markalarda Android'in kullanımı) işaret edildiği görülüyor.

            ABD KAMUOYU, GOOGLE GİBİ "BARONLARA" NASIL BAKIYOR?
            Uzun bir süredir Türkiye'de ve dünyada, Google'ın ABD yönetimi ve istihbarat servisleriyle işbirliği içerisinde olduğu ve hatta NSA, CIA gibi teşkilatların teknik anlamdaki istihbarat faaliyetlerini büyük ölçüde Google'ın yürüttüğü söyleniyor. Sahip olduğu milyarlarca kullanıcının kişisel verileriyle adeta "big data baronu" olarak da nitelendirilen Google hakkında "dünyadaki en değerli verilere sahip istihbarat şirketi" tanımlaması da yapılıyor. ABD içerisinde, Google, Microsoft, Facebook gibi dünya devi şirketleri çoğunlukla küreselci yaklaşımı benimseyen temsilcilerin ve Demokratların desteklediği, ulusalcı/Cumhuriyetçi kanattaki temsilcilerin ise bu tür şirketleri tehlikeli bulduğu da tartışılan konular arasında.

            ABD'deki siyaset bilimciler, hukukçular ve analistler, bu tür davaların diğer teknoloji devlerinin aleyhine de açılabileceğini düşünüyor. Özellikle Facebook ve Twitter gibi devasa ekonomik büyüklüğe sahip sosyal medya platformlarının bu tür davalarda bir sonraki hedef olabileceğine dikkat çekiliyor. Bu konuda, 2018 yılındaki Facebook ve Cambridge Analytica veri skandalının ortaya çıkması sonucu Facebook'a ABD mahkemeleri tarafından dava açıldığını da hatırlatmak gerekir.

            Google, Facebook ve Twitter gibi dijital platformların sahip olduğu uluslararası ekonomik güçle birlikte küresel veri akışını ve iletişimi kontrol etmeleri, birçok devlet tarafından tehdit olarak telakki ediliyor. Kendilerini devletlerden üstün ve görece güçlü gören bu tip dijital imparatorluklar, devletlerin taleplerini de görmezden gelebilmekte ve her türlü yerel hukuki düzenlemeyi de yok sayabilmekteler. ABD örneğinde olduğu gibi, Google, Facebook ve Twitter şirketlerine yönelik atılacak hukuki adımların gelecekte daha da artacağı ve ulusal güvenlik gibi kritik konuların ihlaline yönelik tehlikelerin ortaya çıkmasıyla diğer devletlerin de bu savaşa dahil olabileceği değerlendiriliyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Katil Can Göktuğ Boz’un annesi konuştu
            Haberler Dünya Google dört bir yandan kıskaca alındı! Dijital diktatörün sonu mu geldi?
                SON DAKİKA