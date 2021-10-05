Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çöküşü ABD basınında! Mark Zuckerberg hedef oldu

New York Times'ın makalesinde, sosyal medyanın sokaktaki vatandaştan politikacılara kadar her türlü insanın hayatında işgal ettiği yerin test edilmesi adına dün yaşanan kesintinin önem taşıdığına değindi.

Facebook ve uygulamalarının "hayatın neredeyse her yönüne girdiğine" dair düşünce, "Meksika'da politikacılar seçmenlerinden koptu. Türkiye'de esnaf mallarını satamadı. Kolombiya'da ise toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarını hayat kurtaran hizmetlere bağlamak için WhatsApp'ı kullanan bir yardım kuruluşunun çalışmaları aksadı." cümleleri ile örneklendirildi.

Bu platformların özellikle, Hindistan, Latin Amerika ve Afrika'da, maliyetleri ucuzlattığı için kamu hizmetleri, iletişim ve ticaretin bir parçası haline geldiği kaydedildi.

"VERİLERİMİZİN NE KADARININ MARK ZUCKERBERG'İN İMPARATORLUĞUNDAN GEÇTİĞİNE BİR BAKIN..."

Wall Street Journal (WSJ) ise "Dev bir teknoloji şirketi, çevrim içi sosyal hayatımızın büyük bir kısmını kontrol ediyor." diyerek sosyal medyanın insan hayatında oluşturduğu tehdidin altını çizdi.