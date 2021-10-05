Facebook muhbiri Frances Haugen: Instagram genç kızlarda depresyona yol açıyor, ABD'nin en büyük tehdidi

Nisan ayında Facebook'tan istifa eden Haugen, Facebook'ta seçim müdahalesine karşı korunmaya yardımcı olması için işe alınan bir ürün müdürüydü. Facebook'un platformların zarar potansiyeli konusunda eksikliği ve kusurlarını ele alma konusundaki isteksizliği olarak gördüğü şeyden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Haugen hazırlanan ifadesinde, Facebook'un sürekli olarak kendi kârını kullanıcıların güvenliğine tercih ettiğini ve eylemleri hakkında kullanıcıları ve düzenleyicileri karanlıkta tuttuğunu söylüyor.

"Araştırmacıların ve düzenleyicilerin gözlerini sistemin gerçek dinamiklerini anlamaktan alıkoyan duvarların arkasına saklanıyor" diyor. "Facebook'un söylediğinin doğru olduğuna güvenmemiz gerekiyor - ve onlar bizim kör inancımızı hak etmediklerini defalarca kanıtladılar."

KORUMA İSTEDİ

Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı. Haugen, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda muhbir olduğu için federal koruma istedi.