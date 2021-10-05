Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.10.2021 16:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2021 17:12
    ABONE OL

    Facebook muhbiri Frances Haugen: Instagram genç kızlarda depresyona yol açıyor, ABD'nin en büyük tehdidi

    Facebook eski çalışanı olan itirafçı Frances Haugen, çocukların çevrimiçi gizlilik yasasını gözden geçirmek isteyen bir tüketici koruma paneli önünde ifade verecek. Facobook'a şirketine bağlı Instagram uygulamasının birçok genç kızda nasıl depresyon ve endişeye yol açtığını gösteren dahili belgeleri toplayan Haugen, bugün çocukları koruyan yasayı sertleştirmeyi amaçlayan bir Senato panelinin önüne çıkacak. Muhbir Haugen eski şirketi için, "en acil tehditlerinden biri" olarak yorumladı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    ABD’nin en büyük tehdidi Facebook

    ABD merkezli sosyal medya devi Facebook'un şirket karını kamu yararının önüne geçirdiği açıklamalarının ardından bugün ABD Senatosunda senatörlerin sorularını yanıtlayacak olan muhbir Frances Haugen'in Facebook'ta çalışırken topladığı diğer belgelerle birlikte Instagram açıklamaları, 3 haftadır devam eden The Wall Street Journal'ın Facebook Dosyaları serisinin temelini oluşturdu.

    Facebook'un sivil yanlış bilgilendirme ekibinde eski bir ürün müdürü olan Haugen, sosyal medya devinin algoritmalarını ve operasyonlarını gizli tuttuğunu söylüyor. İtirafçı, eski şirketinin "en acil tehditlerden biri" olduğunu düşünüyor.

    FACEBOOK GÜVENLİK YERİNE KÂRI TERCİH ETTİ

    Haugen, panele Facebook yöneticilerinin kullanıcı güvenliği yerine kârı seçtiklerini açıklayacak.

    Senato tüketiciyi koruma alt komitesi başkanı Senatör Richard Blumenthal pazartesi günü yaptığı açıklamada, Haugen'in "çocukları koruma ve Facebook'u sorumlu tutma çabalarına enerji verdiğini ve cesaretlendirdiğini" söyledi. Duruşmanın "Facebook'un yıkıcı zararına ve gizliliğine karşı mücadelede bir atılım günü" olacağını vurguladı.

    FACEBOOK İNKAR ETTİ: GENÇ KIZLAR İÇİN ZEHİRLİ DEĞİL

        Facebook, geçen hafta belgeler hakkında Facebook yöneticisi Antigone Davis'i sorgulayan Senatör Blumenthal ve komitesinin diğer üyeleri ve Wall Street Journal'daki belgelerin tanımlamasına itiraz etti.

        Facebook yaptığı açıklamada, "Sızdırılan dahili araştırmaların Instagram'ın genç kızlar için "zehirli" olduğunu göstermesi doğru değil" dedi.

        "Araştırma aslında, kendisinden haber aldığımız birçok gencin, gençlerin her zaman karşılaştığı zor anlar ve sorunlarla mücadele ederken Instagram kullanmanın onlara yardımcı olduğunu hissettiğini gösterdi."

        Wall Street Journal, Facebook'un herhangi bir olgusal hata tespit etmediğini açıklayarak Facebook Dosyaları serisini savundu.

        HAUGEN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

        Senato Ticaret Komitesi Facebook'a hangi işlemleri yapmalıdır?

            Nisan ayında Facebook'tan istifa eden Haugen, Facebook'ta seçim müdahalesine karşı korunmaya yardımcı olması için işe alınan bir ürün müdürüydü. Facebook'un platformların zarar potansiyeli konusunda eksikliği ve kusurlarını ele alma konusundaki isteksizliği olarak gördüğü şeyden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

            Haugen hazırlanan ifadesinde, Facebook'un sürekli olarak kendi kârını kullanıcıların güvenliğine tercih ettiğini ve eylemleri hakkında kullanıcıları ve düzenleyicileri karanlıkta tuttuğunu söylüyor.

            "Araştırmacıların ve düzenleyicilerin gözlerini sistemin gerçek dinamiklerini anlamaktan alıkoyan duvarların arkasına saklanıyor" diyor. "Facebook'un söylediğinin doğru olduğuna güvenmemiz gerekiyor - ve onlar bizim kör inancımızı hak etmediklerini defalarca kanıtladılar."

            KORUMA İSTEDİ

            Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı. Haugen, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda muhbir olduğu için federal koruma istedi.

            Öte yandan eyalet başsavcıları ve Avrupa düzenleyicileri ile işbirliği yapmakla da ilgileniyor. Instagram ifadeleri, çocuklar hakkında veri toplayan web sitelerini yöneten 1998 tarihli bir yasa olan Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı güncellemek için ivme kazandı. "Coppa" olarak bilinen yasa, sosyal medya için yetersiz olmakla eleştiriliyor.

            Richard Blumenthal

            Güçlü Ticaret Komitesine başkanlık eden Senatör Maria Cantwell, geçen haftaki duruşmada, "Coppa'nın güncellenmesi çok önemli olacak" demişti.

            Eleştirmenler, yasanın yazılı olarak Federal Ticaret Komisyonu için yaptırım zorlukları yaratan önlemlere sahip olduğunu söylüyor. Bunlardan birincisi, bir platform operatörünün, yasanın en zorlu kısıtlamaları devreye girmeden önce çocukların kişisel bilgilerini topladığı konusunda "gerçek bilgiye" sahip olması şartıdır. Diğeriyse yaş sınırıdır. Yalnızca 13 yaşın altındaki çocuklar en güçlü korumaları almalıdır.

            Senatör Dan Sullivan geçen haftaki duruşmada şöyle konuştu:

            "Üç kızım var ve Wall Street Journal hikayeleri okuduğumda şok oldum ama bazı yönlerden şaşırmadım. Şahsen, bundan 20 yıl sonra geriye dönüp bu çağın yarattığı devasa sosyal zihinsel sağlık zorluklarını göreceğimize inanıyorum"

            Instagram belgelerine ek olarak, Haugen, şirketin ılımlılık kurallarının seçkinleri nasıl desteklediği de dahil olmak üzere salı günkü duruşmada tartışılabilecek diğer dahili belgeleri yayınladı.

            ABD'Lİ SOSYAL MEDYA DEVİ ALGORİTMALARINI VE OPERASYONLARINI GİZLİ TUTUYOR

                Muhbir Haugen, Facebook'un algoritmalarının tezatlığını anlatırken, uyuşturucu kartellerinin ve insan kaçakçılarının hizmetlerini açıkça nasıl kullandıklarını da açıkladı. Buna ek olarak, milletvekillerinin özellikle de Demokratların 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ni basılmasına neden olan isyanda Facebook'un nasıl bir rol oynamış olabileceğine odaklanmaları da mümkün.

                Senatör Blumenthal bu hafta yaptığı açıklamada, "Facebook ve diğer teknoloji şirketlerinin neden sorumlu tutulması gerektiğini ve bunu nasıl yapmayı planladığımızı belgeleyen daha fazla duruşma sözü verdi… reformlara ihtiyaç var."

                Facebook yönetimi yaptığı açıklamada, "ekiplerinin milyarlarca insanın kendilerini açıkça ifade etme yeteneğini koruma ile platformumuzu güvenli ve olumlu bir yer tutma ihtiyacı arasında denge kurması gerektiğini" belirtti.

                Şirket, "Yanlış bilgi ve zararlı içeriğin yayılmasını önlemek için önemli iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Kötü içeriği teşvik ettiğimizi ve hiçbir şey yapmadığımızı önermek doğru değil." diye kendisini savundu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi’nde rektörün aracının üstüne çıkıp slogan atan vandallara sert tepki: Bunlar öğrenci değil
                Haberler Dünya Facebook muhbiri Frances Haugen: Instagram genç kızlarda depresyona yol açıyor, ABD'nin en büyük tehdidi
                    SON DAKİKA