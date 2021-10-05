Facebook muhbiri Frances Haugen: Instagram genç kızlarda depresyona yol açıyor, ABD'nin en büyük tehdidi

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook'un şirket karını kamu yararının önüne geçirdiği açıklamalarının ardından bugün ABD Senatosunda senatörlerin sorularını yanıtlayacak olan muhbir Frances Haugen'in Facebook'ta çalışırken topladığı diğer belgelerle birlikte Instagram açıklamaları, 3 haftadır devam eden The Wall Street Journal'ın Facebook Dosyaları serisinin temelini oluşturdu.
Facebook'un sivil yanlış bilgilendirme ekibinde eski bir ürün müdürü olan Haugen, sosyal medya devinin algoritmalarını ve operasyonlarını gizli tuttuğunu söylüyor. İtirafçı, eski şirketinin "en acil tehditlerden biri" olduğunu düşünüyor.
FACEBOOK GÜVENLİK YERİNE KÂRI TERCİH ETTİ
Haugen, panele Facebook yöneticilerinin kullanıcı güvenliği yerine kârı seçtiklerini açıklayacak.
Senato tüketiciyi koruma alt komitesi başkanı Senatör Richard Blumenthal pazartesi günü yaptığı açıklamada, Haugen'in "çocukları koruma ve Facebook'u sorumlu tutma çabalarına enerji verdiğini ve cesaretlendirdiğini" söyledi. Duruşmanın "Facebook'un yıkıcı zararına ve gizliliğine karşı mücadelede bir atılım günü" olacağını vurguladı.
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