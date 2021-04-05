Sosyal medya devi Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgilerinin bir hacker platformunda çevrim içi yayımlanmasının yankıları sürüyor.
106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin yer aldığı listede tanıdık bir isim de var.
Business Insider'da yer alan habere göre, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel verileri de hacker'ların eline geçti.
Aynı habere göre, Zuckerberg'in telefon numarası, adresi, doğum tarihi siber saldırganların eline geçti.