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    • Teknoloji
    • 13.09.2021 19:13
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    • 13.09.2021 19:28
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    ABD'de dikkat çeken rapor: Sosyal medya toplumsal kutuplaşmayı artırıyor

    Son dakika haberleri... Sosyal medyada sahte hesapların arkasına gizlenerek yalan haberler ve masa başında üretilen sahte bilgilerle toplumun bir kısmı manipüle edilerek kamuoyu kutuplaştırılıyor. ABD’de yayımlanan bir rapor, sosyal medyanın toplumsal kutuplaşmayı beslediğine dikkati çekerek, toplumdaki aşırı bölünmeyi gidermenin yönetimin önceliklerinden biri olması gerektiği vurgulandı. İşte detaylar...

    AA
    Sosyal medya toplumsal kutuplaşmayı artırıyor

    Türkiye, sosyal medya üzerinden yuvalanan yalan çetesine karşı 'Sosyal Medya Yasası' hazırlığı içindeyken ABD'de de dikkat çeken bir rapor yayımlandı.

    New York Üniversitesi Stern İş ve İnsan Hakları Merkezi'nin yayımladığı raporda, sosyal medya şirketlerinin kendi kendilerini yeterince düzenleyemedikleri için toplumsal bölünmeye neden olduklarına dikkat çekiliyor ve yönetim duruma müdahaleye davet ediliyor.

    TOPLUMSAL KUTUPLAŞMAYI ARTIRIYOR
    Raporda, Amerikan siyasetini etkisi altına alan, siyasi tarafların birbirini önemli konularda yalnızca hatalı değil aynı zamanda düşman, vatansever olmayan ve ülkenin geleceği için tehlike oluşturduğunu düşünmeye iten duygusal kutuplaşmanın sosyal medya tarafından yayıldığına vurgu yapılıyor.

    Donald Trump'ın başkanlığı ve ülkedeki muhafazakarlar üzerinde devam eden etkisi nedeniyle sağ kanadın aşırılaşmasının en canlı örneği olarak 6 Ocak Kongre baskınının gösterildiği raporda, bu olgunun Amerikan demokrasisini tehdit ettiği ileri sürülerek ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kongre ve sosyal medya şirketlerine gerekli düzenlemeler konusunda tavsiyelerde bulunuluyor.

    "TOPLUMDA NEDEN OLDUKLARI HASAR..."
    Raporda, sosyal medya şirketlerinin içerik önerme ve silme algoritmalarının açıklamalarıyla siyasi sistem ve toplumda neden oldukları hasardan sorunlu tutulmalarının mümkün olacağını değerlendiriliyor.

        İÇERİK KONTROLÜ MALİYETLİ
        Sosyal medya şirketleri, siyasi kutuplaşmayı artırdıkları iddialarını kabul etmezken, 6 Ocak'tan bu yana özellikle belirli dönemlerde içerikler konusundaki politikalarını daha sıkı uyguluyor.

        Örneğin Facebook nisanda George Floyd'un ölümünden dolayı polis Derek Chauvin'in yargılandığı sırada dezenformasyonun önlenmesi için tedbirler aldığını açıklamıştı ancak senatörlerin, duruşması sırasında bu geçici tedbirleri neden kalıcı hale getirmedikleri sorusuna Facebook'un İçerik Politikaları Başkan Yardımcısı Monika Bickert, şirketin standartlarına uymayan içeriğin tespitinin maliyetli olduğunu söylemişti.

        Öte yandan, Washington 18 Eylül'de 6 Ocak kongre baskını katılımcılarına yöneltilen federal suçlamalara karşı adalet talebiyle ve baskını düzenleyen grupların katılımıyla aşırı sağcı bir gösteriye hazırlanıyor.

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