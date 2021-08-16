Başkan Erdoğan talimatı verdi! AK Parti sosyal medya düzenlemesi için harekete geçti





Milliyet'in haberine göre raporda, "Sosyal ağların dezenformasyon, nefret söylemi, terör içerikleri, hakaret veya farklı ekonomik ve siyasal kaygılarla hazırlanan paylaşımların yayılmasına da imkân sunması, bu ağların bir sorun alanı olarak düşünülmesine yol açmıştır" ifadeleri kullanıldı.



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