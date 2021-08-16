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    • 16.08.2021 10:44
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    Başkan Erdoğan talimatı verdi! AK Parti sosyal medya düzenlemesi için harekete geçti

    Yalan haber, dezenformasyon, nefret söylemi, terör içerikleri ve hakaret dolu içerikler sosyal medyayı esir almış durumda. Kontrolden uzak sosyal medya her geçen gün ülkemiz için daha da büyük sorun teşkil ediyor. AK Parti “sosyal medya” düzenlemesi için düğmeye basarken, TBMM de dünyadaki sosyal medya düzenlemelerini mercek altına aldı.

    Erdoğan talimatı verdi! AK Parti harekete geçti

    Sosyal medya düzenlemesinde son dakika gelişmesi... Almanya, ABD, Avusturya, Fransa, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler örneklerini araştıran TBMM, dünyada da; yalan haber, dezenformasyon, nefret söylemi, terör içerikleri, hakaret, seçim süreçlerinin güvenliğinin sağlanması, farklı ekonomik ve siyasal kaygılarla hazırlanan paylaşımların yayılmasına imkân sunması nedeniyle sosyal ağların sorun alanı olduğu görüşünün ağırlık kazandığı tespitini yaptı.

    Raporda sosyal ağlara has ihdas edilmiş yasal düzenlemelerin dünyada da yaygınlaştığı kaydedildi.

    TBMM Araştırma Hizmetleri Merkezi Başkanlığı, "Seçili Örneklerde Sosyal Medya Şirketlerinin Yasal Yükümlülükleri" başlıklı 12 Ağustos 2021 tarihli araştırmasında, internet ve sosyal medyanın dünya çapında giderek artan etkinliğiyle birlikte bu platformlarda paylaşılan içeriklerin hukuki statüsüne yönelik tartışmalar yaşandığı, bu amaçla ülke parlamentolarında yasal önlemler geliştirilmekte olduğu kaydedildi.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan talimatı verdi! AK Parti sosyal medya düzenlemesi için harekete geçti
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