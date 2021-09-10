Uçak, insansız hava aracı, füze, fırlatma sistemleri... Türk savunma sanayisi ürünleri milli sistemle izlenecek

Profen Mobil Telemetri Yer İstasyonu, uçak, insansız hava aracı, füze, fırlatma sistemleri gibi hava platformlarının yanı sıra kara araçlarının üretimi sırasındaki testlerde hız, yükseklik, sıcaklık, konum gibi telemetri verilerini topluyor, analiz ediyor, saklıyor ve raporluyor. Önceden belirlenmiş yörünge takibi de dahil, çok çeşitli izleme seçenekleri bulunan Mobil Telemetri Yer İstasyonu ayrıca görev kontrol merkezleriyle orkestrasyon ve uzaktan yönetim sağlıyor.

Taşınabilir yer istasyonu, treylere monte Telemetri İzleme Anten Sistemi ve kontrol panelinden oluşuyor. İstasyon, hızlı kurulum/toplanma ve yüksek hareket kabiliyeti özellikleriyle kullanıcıya kolay kullanım imkanı sunuyor.