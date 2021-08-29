Selçuk Bayraktar, İHA ve SİHA üretim sürecinde yaşadığı engellemeleri anlattı

"AKINCI UZUN BİR MÜCADELENİN SONUCU"

Selçuk Bayraktar, şunları söyledi: "Bugün büyük bir hayalimiz gerçek oluyor. Bizim için oldukça duygusal, bir o kadar da gururlu bir gün. Üzerine titrediğimiz AKINCI'yı eline kına yakılmış bir evlat gibi uğurluyoruz. Envantere girecek olan AKINCI, uzun bir mücadelenin sonucu. Evet, bir sonuç ama kesinlikle bir son değil. Hz. Hüseyin'in de yüzyıllar önce söylediği gibi 'Hayat bizler için inanmak ve mücadele etmektir.'

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE TÜMÜYLE YURT DIŞINA BAĞLIYDI

Dün gibi aklımda; 2004 yılında hedefimiz ufak da olsa ilk defa milli tasarım bir insansız hava aracını ülkemize kazandırmaktı. Tabii o dönemde Türkiye savunma sanayisinde neredeyse tümüyle yurt dışına bağlıydı.