ABD ve FETÖ ortaklığının ürünü olan 'Türk Demokrasi Projesi' İHA ve SİHA'lardan rahatsız! BAYKAR'a boykot çağrısı...

Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'ların "Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele eden 'Kürt güçlerini (PKK/YPG)' vurduğunun" belirtildiği açıklamada, ABD'li şirketlere "BAYKAR ile ilişkilerinizi kesin" çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN DERNEĞİN KURUCULARI KİMLER?

Derneğin kurucuları aralarında Donalp Trump'un ABD Başkanı olduğu dönemde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton, ABD'de eski Florida Valisi Jeb Bush, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulmasına karar verilen eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in de bulunduğu 14 kişi yer alıyor.

Derneğin kurucuları arasında FETÖ'nün tepe yöneticilerinden ve eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç'ın yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman Özeren de yer alıyor. Jeb Bush'un, ABD Başkanı George W. Bush'un kardeşi ve eski ABD başkanı George H. W. Bush'un da oğlu olduğu ifade edildi.