Twitter'dan şüpheli hareket! Sahte hesaplara önce mavi tik sonra askı...

Toplumsal algının manipüle edildiği en büyük ağlardan olan ABD'li Twitter'da dikkat çeken bir olay yaşandı.
Twitter daha önce kaldırılan mavi tik onay sürecini birkaç ay önce yeniden işleme aldı. Twitter kullanıcıları hem web hem de mobil uygulamalarda hesap seçenekleri üzerinden başvuru yaparak yeniden mavi tik yani 'onaylı hesap' işareti almaya başladı.
MAVİ TİK İÇİN ŞART ARANIYOR
Onay rozeti alabilmek için çeşitli koşulların sağlanması gerekiyor. Başvuru yapan devlet kurumları; şirketler, markalar ya da gazetecilerin hesapları birkaç haftalık araştırma sürecinin ardından Twitter tarafından mavi tik alabiliyor.
SAHTE 'TÜRK' HESAPLARINA MAVİ TİK
Türkiye'de sosyal medya üzerinden çeşitli isimsiz hesaplarla algı operasyonları çekilirken son zamanlarda çok sayıda hesabı onaylayan Twitter'ın sahte 'Türk' hesaplarına a da mavi tikli rozet verdiği ortaya çıktı.
TÜRK İSİMLERİ KULLANILDI
Dikkat çeken detaylardan biri de onaylanan bu profil isimlerinin tamamen anlamlı Türkçe kelimelerden oluşturulmuş olması oldu. O hesaplardan bazıları şu şekilde; @kayitli, @donmedim, @degismece ve @anlamislar... Ayrıca diğer iki profil ismi de @aykacti ve @aykacmis şeklinde.
SAHTE HESAPLARIN GOOGLE GEÇMİŞİ
Mavi tik verilen hesaplarla ilgili google taraması yapıldığında aynı fotoğrafların kullanıldığı birçok yalan haber ve içerik çıkıyor.