Twitter'dan şüpheli hareket! Sahte hesaplara önce mavi tik sonra askı...

Toplumsal algının manipüle edildiği en büyük ağlardan olan ABD'li Twitter'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

Twitter daha önce kaldırılan mavi tik onay sürecini birkaç ay önce yeniden işleme aldı. Twitter kullanıcıları hem web hem de mobil uygulamalarda hesap seçenekleri üzerinden başvuru yaparak yeniden mavi tik yani 'onaylı hesap' işareti almaya başladı.

MAVİ TİK İÇİN ŞART ARANIYOR

Onay rozeti alabilmek için çeşitli koşulların sağlanması gerekiyor. Başvuru yapan devlet kurumları; şirketler, markalar ya da gazetecilerin hesapları birkaç haftalık araştırma sürecinin ardından Twitter tarafından mavi tik alabiliyor.