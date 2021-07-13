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    • Teknoloji
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    • 14.07.2021 00:06
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    Twitter'dan şüpheli hareket! Sahte hesaplara önce mavi tik sonra askı...

    Algı operasyonlarının sahnesi haline gelen sosyal medya platformlarında sahte hesaplarla yalan haberler yayılıyor. Toplumsal algının manipüle edildiği en büyük ağlardan olan ABD'li Twitter dikkat çeken bir olaya imza attı. Twitter'ın Haziran ayının aynı günlerinde açıldığı görülen 6 sahte Türk kullanıcı hesabına mavi tik verdiği ortaya çıktı. Mavi tikli bu hesapların kimseyi takip etmediği ve yaklaşık 1000 hesap tarafından takip edildiği görülürken olayın ortaya çıkmasının ardından Twitter daha sonra bu hesapları askıya aldı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Önce mavi tik verdi sonra askıya aldı

    Toplumsal algının manipüle edildiği en büyük ağlardan olan ABD'li Twitter'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

    Twitter daha önce kaldırılan mavi tik onay sürecini birkaç ay önce yeniden işleme aldı. Twitter kullanıcıları hem web hem de mobil uygulamalarda hesap seçenekleri üzerinden başvuru yaparak yeniden mavi tik yani 'onaylı hesap' işareti almaya başladı.

    MAVİ TİK İÇİN ŞART ARANIYOR
    Onay rozeti alabilmek için çeşitli koşulların sağlanması gerekiyor. Başvuru yapan devlet kurumları; şirketler, markalar ya da gazetecilerin hesapları birkaç haftalık araştırma sürecinin ardından Twitter tarafından mavi tik alabiliyor.

    SAHTE 'TÜRK' HESAPLARINA MAVİ TİK
    Türkiye'de sosyal medya üzerinden çeşitli isimsiz hesaplarla algı operasyonları çekilirken son zamanlarda çok sayıda hesabı onaylayan Twitter'ın sahte 'Türk' hesaplarına a da mavi tikli rozet verdiği ortaya çıktı.

    TÜRK İSİMLERİ KULLANILDI
    Dikkat çeken detaylardan biri de onaylanan bu profil isimlerinin tamamen anlamlı Türkçe kelimelerden oluşturulmuş olması oldu. O hesaplardan bazıları şu şekilde; @kayitli, @donmedim, @degismece ve @anlamislar... Ayrıca diğer iki profil ismi de @aykacti ve @aykacmis şeklinde.

    SAHTE HESAPLARIN GOOGLE GEÇMİŞİ

    Mavi tik verilen hesaplarla ilgili google taraması yapıldığında aynı fotoğrafların kullanıldığı birçok yalan haber ve içerik çıkıyor.

        Bu altı profilden ikisinde (@kayitli ve @aykacti) profil fotoğraflarında gerçek insanlar kullanılıyor. Ancak bunlar da tamamen çalıntı.

        YAPAY ZEKA TEKNİĞİYLE PROFİL FOTOĞRAFI
        Hesaplardaki profil fotoğrafları GAN adı verilen bir yapay zeka tekniğiyle oluşturulmuş durumda. Burada bir karmamekanizması kullanılıyor. Böylece profil fotoğrafları toplamda 160 sahte insan yüzü, 169 sahte kedi ve 183 anime resminin karışımıyla oluşuyor.

        Kalan hesaplarda ise varsayılan profil fotoğraflarına yer veriliyor.

        AYNI TARİHLERDE OLUŞTURULDULAR
        Onaylanan profillerin tamamının 16 Haziran - 17 Haziran'da oluşturulduğu görüldü. Ayrıca bu profillerden şu ana kadar hiçbir tweet atılmamasına rağmen hepsinin yaklaşık 1000 takipçisi var.

        Üstelik bu takipçilerin çok büyük bir kısmının da aynı olduğu görüldü.

        HEPSİ ASKIYA ALINDI
        Twitter'da yaşanan bu gelişmenin ortaya çıkmasının ardından platform bu hesapları askıya aldı.

        Mavi tik verilen altı şüpheli hesaptan beşi Twitter tarafından askıya alındı. Altıncı hesabın ise (@aykacmis) hesabı kapattığı görüldü.

        2023 SEÇİMLERİ ÖNCESİ MANİPÜLASYON HESAPLARI MI?
        Mavi tik ya da diğer adıyla onay rozeti alan hesaplar, diğer hesaplardan daha güvenli görünüyor. Dolayısıyla sahte profillerin onaylanmış olması çeşitli manipülasyon konularını gündeme getiriyor.

            Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlar birçok kişi tarafından algı oluşturmak amacıyla kullanıldığı bilirken 2023 seçimleri öncesinde Türkiye'de yürütülmek istenen algıya sahte hesaplarla katkıda bulunulması söz konusu olabileceği de akıllara geldi.
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            Haberler Teknoloji Twitter'dan şüpheli hareket! Sahte hesaplara önce mavi tik sonra askı...