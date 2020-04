Sansürcü Twitter’ın bu kez bahanesi koronavirüs

Twitter, dünya genelinde 1 milyondan fazla insanı etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili "yanıltıcı bilgilere izin vermeme" gerekçesiyle yaptığı açıklamada sağlık tavsiyeleriyle örtüşmeyen, tedavi ya da tanı gibi konular hakkında etkisiz/yanlış bilgi içeren tweetleri engelleyeceği, kullanıcıların söz konusu paylaşımları kaldırmaya zorlanacağını duyurdu. Koronavirüsün yayılmasına yol açacak tweet paylaşımında bulunanlar, söz konusu tweetlerini silmeden yeni bir paylaşımda bulunamayacak. Platformun kural ve politikalarını ihlal eden kullanıcılara e-mail yoluyla bilgilendirme yapılacak ve bu süreçte diğer kullanıcıların yanıltıcı tweetleri görmeleri de engellenecek.





BREZİLYA DEVLET BAŞKANINI SANSÜRLEDİLER

Twitter'ın bu kısıtlaması koronavirüs ile ilgili yanıltıcı bilgileri önleme mi yoksa dijital bir sansür mü tartışmalarını da beraberinde getirdi. Twitter'ın dünya genelinde aldığı kararlar ve kabartma politikası, sicili kötü olan sosyal medya devlerinin iletişim kanalları üzerindeki baskılarını hatırlattı.







Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye, ölü sayısı da 1047 artarak 5 bin 137'ye çıkan ABD'de yaşananları "hassas içerik" algoritmasıyla karartmaya çalıştığı iddia edilen Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya sansür uyguladı. Twitter, Brezilya'nın en yetkili ismi Jair Bolsonaro'nun koronavirüsü ve karantina uygulamalarını eleştirdiği iki videosunu kaldırdı.





Sosyal medya devleri Facebook, Instagram, WhatsApp ve Twitter'ın "yalan yanlış bilgiler içeren ve insanları provoke eden paylaşımları denetleme" gerekçesiyle başlattığı dijital kısıtlaması, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu vurdu. Brezilya Devlet Başkanı, karantina önlemlerini eleştirdiği ve bu şekilde büyük bir işsizlik sorunu ile karşılaşırız dediği ve bu gidişle ya Brezilya duracak ya da Venezuela olacak diyerek 'durmayın' çağrısı yaptığı iki videosunu resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladı. Fakat videolu iki tweet, Twitter tarafından sansüre uğradı.

FARKLI GÖRÜŞ VAR DİYE HABER SİTESİNİN HESABINI UÇURDULAR

Twitter'ın sansür politikası koronavirüs salgınınını "biyolojik saldırı" olarak yorumlayan Zero Hedge sitesinin hesabını da vurdu. Koronavirüs haberleri konusunda ilk engeli Zero Hedge isimli haber sitesine koyduğunu duyuran Twitter, yüzbinlerce takipçisi olan sitenin hesabını yok etti. Zero Hedge, paylaştığı bir makalede; yeni koronavirüsünde AIDS virüsü HIV-1 proteinlerinin bulunmasının normal bir durum olmadığını, bunun doğal yollarla gerçekleşemeyeceğini iddia etti. Makaleye göre bu virüste, diğer koronavirüslerinde olmayan farklı bir gen bölgesi var ve bunlar HIV virüsündekilere çok benziyor. Makaleye göre bu virüs, laboratuvarda üretilmiş gibi görünüyor. Makaleyi sitesinde yayımlayan Zero Hedge, Twitter'ın sansürüne takıldı.

ZAYED'E KORONA DEDİ DİYE HESAP UÇTU

Türkiye aleyhindeki faaliyetleriyle bilinen Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'in korona virüsü nedeniyle karantina altına alındığı ve Zayed'in hasta olduğunu iddia eden bir hesap, Twitter tarafından anında kapatıldı.

SANSÜRCÜ TWITTER'IN SİCİLİ HEP BOZUK

Sicili kabarık olan Twitter'ın sansür uygulamalarıyla dijital yönlendirme, manipülasyon ve kitleleri etkileme gibi gizli amaçlara hizmet ettiği belirtiliyor. Verdikleri servislerin arka planındaki yazılımsal ve matematiksel dünyalarının "rasyonel" ve "objektif" olmadığı, kanallarını bir baskı aracı olarak kullandıkları sık sık gündeme geliyor.







Geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesinde "#TurkeyFightsISISandYPG" (Türkiye, DEAŞ ve YPG ile mücadele ediyor) etiketi Twitter gündeminde birinci olmuş, Söz konusu etiket ile birlikte, sosyal medyada terörle mücadeleye ilişkin birçok paylaşımda bulunulmuş, ancak etiket Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürülmüştü. ABD merkezli Twitter daha önce de birçok kez Türkiye'nin haklı tezlerini ortaya koyan etiketleri listeden düşürmüş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen destek mesajlarına karşı sansür uygulamıştı.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devleri daha önce de yine Filistin ve Mısır'daki aktivistler için de uyguladığı sansürlerle büyük tepkilere neden olmuştu. Facebook'un içinde "direniş" ve "şehit" kelimelerinin geçtiği paylaşımları hedefleyen bir algoritma geliştirdiği ve kullanıcı hesaplarını bloke ettiği öğrenilmişti.