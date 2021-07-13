Dijital zorba Twitter'ın mavi tik oyunu! Gerçek kişilere yok sahte profillere var!





Bu altı profilden ikisinde (@kayitli ve @aykacti) profil fotoğraflarında gerçek insanlar kullanılıyor. Ancak bunlar da tamamen çalıntı.

Takipçi listesindeki 976 hesap, 1212 hesaptan oluşan bir bot kullanıcı hesaplarının parçası. Ayrıca bu hesaplar, diğer üyeleri takip eden kişiler ve botlar tarafından öne çıkarılan takipçilerle destekleniyor.