Dijital zorba Twitter'ın mavi tik oyunu! Gerçek kişilere yok sahte profillere var!

Twitter, mavi tik onay sürecini birkaç ay önce yeniden hayata geçirdi. Böylece kullanıcılar hem web hem de mobil uygulamalarda hesap seçenekleri üzerinden başvuru yapabiliyor.
Onay rozeti alabilmek için çeşitli koşulların sağlanması gerekiyor. Başvuru yapan devlet kurumları; şirketler, markalar ya da gazetecilerin hesapları birkaç haftalık araştırma sürecinin ardından Twitter tarafından mavi tik alabiliyor.
İSİMLER AYÇA MELEK, KÜBRA VE RABİA AMA PROFİLLER SAHTE
Türkiye'de son zamanlarda çok sayıda hesabı onaylayan Twitter'ın sahte hesaplara da mavi tikli rozet verdiği ortaya çıktı. Yenişafak'ın haberine göre Twitter'ın sahte profilleri onaylama skandalını Conspirador Norteño isimli Twitter kullanıcısı ortaya çıkardı.
ANLAMLI TÜRKÇE KELİMELER KULLANILMIŞ
Dikkat çekici detaylardan bir diğeri de profil isimleri. Tüm bu profil isimleri tamamen anlamlı Türkçe kelimelerden oluşturulmuş. Yani @kayitli, @donmedim, @degismece ve @anlamislar bunlardan bazıları. Ayrıca diğer iki profil ismi de @aykacti ve @aykacmis şeklinde.
Onaylanan profillerin tamamı 16 Haziran - 17 Haziran'da oluşturulmuş durumda. Ayrıca bu profillerden şu ana kadar hiçbir tweet atılmamasına rağmen hepsinin yaklaşık 1000 takipçisi var. Üstelik bu takipçilerin çok büyük bir kısmı tamamen aynı. Ayrıca hepsi 190 kişiyi takip ediyor. Yani aslında Twitter'ın mavi tik onay sürecinde geçirdiği 'aktiflik' kriteriyle de bağdaşmıyor.