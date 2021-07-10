WhatsApp'ın veri paylaşımı skandalında flaş gelişme: Mahkeme Facebook'un yaptığı başvuruyu reddetti

Rekabet Kurulu tarafından da söz konusu güncellemeye ilişkin 11 Ocak 2021'de geçici tedbir kararı alınarak, bu yöndeki uygulamalar durdurulmuştu.

Rekabet Kurulu kararının temelinde, WhatsApp verilerinin diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanması, Facebook'un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü internet reklamcılığı alanındaki rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanması, aşırı veri toplanması ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açması gibi endişeler yer alıyordu.