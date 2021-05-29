WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi oldu? Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı?

Daha sonra açıklama yapan WhatsApp, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanmıştı.

İlk olarak Ocak ayında uygulamanın içindeki bir açılır pencere aracılığıyla duyurulan gizlilik politikası, WhatsApp kullanıcıları ile diğer işletmeler arasında gönderilen mesajların Facebook sunucularında saklanmasına ve diğer hizmetlerdeki reklamları bilgilendirmek için kullanılmasına izin vermesini içeriyordu.

Facebook, WhatsApp'ı kullanıcıların ürün satın alabilecekleri veya uygulamadaki müşteri hizmetleri temsilcileriyle sohbet edebilecekleri bir çevrimiçi alışveriş merkezine dönüştürmek için büyük yatırım yaptı.

Sıradan WhatsApp mesajlarından farklı olarak bu konuşmalar, söz konusu şirket tarafından okunup analiz edilebiliyor.

WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi.