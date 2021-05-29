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    iptal mi oldu? Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı?

    Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı? iptal mi oldu? WhatsApp'tan gündem yaratan gizlilik sözleşmesi güncellemesi gelmişti. Konuyla ilgili WhatsApp'tan yeni bir açıklama geldi. WhatsApp'ın aldığı gizlilik sözleşmesi kararının ardından Türkiye, Almanya ve Hindistan'daki gizlilik ve rekabet düzenleyicileri yeni güncellemeyi engellerken, Telegram ve Signal gibi rakip uygulamaların kullanıcılarında ani artışlar görülmüştü. Peki oldu?

    takvim.com.tr
    WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi oldu? Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı?

    Türkiye'de WhatsApp kapanacak mı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi oldu? Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan sözleşme duyurusu geldi. Daha önce açıklanan kararlara göre, gizlilik sözleşmesini onaylamayan kişilerin hesaplarının kapatılacağı duyurulmuştu. Facebook'a ait mesajlaşma uygulaması daha önce, 15 Mayıs'a kadar yeni şartlara kaydolmadıkları takdirde, kullanıcıların temel özelliklere erişimini kademeli olarak kaybedeceklerini söylemişti.

    WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU?

    İngiliz Telegraph'ın haberine göre WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan gizlilik sözleşmesini reddeden kişilerin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacağı bildirildi.

    Haberde WhatsApp'ın bu kararı almasında, kullanıcı sayısındaki azalmanın ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu belirtildi.

    WhatsApp'ın aldığı gizlilik sözleşmesi kararının ardından Türkiye, Almanya ve Hindistan'daki gizlilik ve rekabet düzenleyicileri yeni güncellemeyi engellerken, Telegram ve Signal gibi rakip uygulamaların kullanıcılarında ani artışlar görülmüştü.

    Telegraph, WhatsApp sözcüsünün, "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son tartışmalara bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Ayrıca sözcünün, "Bunun yerine, kullanıcılara zaman zaman güncellemenin yanı sıra Facebook'tan destek alan bir işletmeyle iletişim kurmak gibi isteğe bağlı özellikleri kullanmayı seçtiklerinde sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" dediği aktarıldı.

    Facebook'a ait mesajlaşma uygulaması daha önce, 15 Mayıs'a kadar yeni şartlara kaydolmadıkları takdirde, kullanıcıların temel özelliklere erişimini kademeli olarak kaybedeceklerini söylemişti.

        Daha sonra açıklama yapan WhatsApp, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanmıştı.

        İlk olarak Ocak ayında uygulamanın içindeki bir açılır pencere aracılığıyla duyurulan gizlilik politikası, WhatsApp kullanıcıları ile diğer işletmeler arasında gönderilen mesajların Facebook sunucularında saklanmasına ve diğer hizmetlerdeki reklamları bilgilendirmek için kullanılmasına izin vermesini içeriyordu.

        Facebook, WhatsApp'ı kullanıcıların ürün satın alabilecekleri veya uygulamadaki müşteri hizmetleri temsilcileriyle sohbet edebilecekleri bir çevrimiçi alışveriş merkezine dönüştürmek için büyük yatırım yaptı.

        Sıradan WhatsApp mesajlarından farklı olarak bu konuşmalar, söz konusu şirket tarafından okunup analiz edilebiliyor.

        WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi.

        WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

        - Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

        - Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

        - Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

        - Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

        - WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
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