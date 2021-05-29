SON DAKİKA: WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak? Açıklama geldi

Son dakika haberleri... Dünyada yüz milyonlarca insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önce ocak ayında kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesinin onay tarihini 15 Mayıs'a çektiğini açıkladı. WhatsApp 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Şirket daha sonra ise "Güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz" dedi. Öte yandan işletme hesabı kullananlara için de "Sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

29.05.2021 13:14 - Son Güncelleme: 29.05.2021 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





