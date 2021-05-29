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SON DAKİKA: WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak? Açıklama geldi

Son dakika haberleri... Dünyada yüz milyonlarca insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önce ocak ayında kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesinin onay tarihini 15 Mayıs'a çektiğini açıkladı. WhatsApp 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Şirket daha sonra ise "Güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz" dedi. Öte yandan işletme hesabı kullananlara için de "Sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

29.05.2021 13:14 - Son Güncelleme: 29.05.2021 13:14
SON DAKİKA: WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak? Açıklama geldi

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması: Onaylamayanlara ne olacak?

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SON DAKİKA: WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak? Açıklama geldi

İngiliz Telegraph'ın haberine göre WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan gizlilik sözleşmesini reddeden kişilerin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacağı bildirildi.

Haberde WhatsApp'ın bu kararı almasında, kullanıcı sayısındaki azalmanın ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak? Açıklama geldi

WhatsApp'ın aldığı gizlilik sözleşmesi kararının ardından Türkiye, Almanya ve Hindistan'daki gizlilik ve rekabet düzenleyicileri yeni güncellemeyi engellerken, Telegram ve Signal gibi rakip uygulamaların kullanıcılarında ani artışlar görülmüştü.

SON DAKİKA: WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak? Açıklama geldi

Telegraph, WhatsApp sözcüsünün, "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son tartışmalara bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak? Açıklama geldi

Ayrıca sözcünün, "Bunun yerine, kullanıcılara zaman zaman güncellemenin yanı sıra Facebook'tan destek alan bir işletmeyle iletişim kurmak gibi isteğe bağlı özellikleri kullanmayı seçtiklerinde sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" dediği aktarıldı.