SON DAKİKA: WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak? Açıklama geldi
Son dakika haberleri... Dünyada yüz milyonlarca insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önce ocak ayında kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesinin onay tarihini 15 Mayıs'a çektiğini açıkladı. WhatsApp 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Şirket daha sonra ise "Güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz" dedi. Öte yandan işletme hesabı kullananlara için de "Sözleşmeyi hatırlatmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
İngiliz Telegraph'ın haberine göre WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan gizlilik sözleşmesini reddeden kişilerin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacağı bildirildi.
Haberde WhatsApp'ın bu kararı almasında, kullanıcı sayısındaki azalmanın ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu belirtildi.