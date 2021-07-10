Valorant çöktü mü? Valorant neden açılmıyor? Valorant sunucuyla bağlantı kurulamıyor hatası oyun severlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Ülkemizde büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Valorant'a erişim sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.