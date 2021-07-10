Valorant çöktü mü? Valorant neden açılmıyor? Valorant sunucuyla bağlantı kurulamıyor hatası oyun severlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Ülkemizde büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Valorant'a erişim sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.
VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?
Popüler oyun Valorant'a erişim sağlanamıyor. Dünya genelinde servislerde bir sorun olup olmadığı bilinmezken sorunun Türkiye servisiyle alakalı olabileceği tahmin ediliyor. Yabancı kaynaklarda da Valorant'a erişimde sıkıntılar olduğu sosyal medyada paylaşılıyor.
VALORANT SUNUCUYLA BAĞLANTI KURULAMIYOR HATASI!
Sunucuyla bağlantı kuramadık hatası pek çok şeyden kaynaklanabilir.
Bu yüzden hatanın çözümü için başvurulabilecek birden fazla çözüm yolu bulunuyor. Valorant sunucuyla bağlantı kuramadık hatası çözüm yolları şöyledir:
Antivirüs programını kaldırın
Riot VanguarD'ı yeniden kurun
DNS adresini değiştirin
İnternet Ayarlarınızı Kontrol Edin
İnternetinizin olup olmadığını kontrol edin, modeminizi kapatın açın. Arka planda VPN veya tarzı program varsa kapatın ve girmeyi tekrar deneyin.