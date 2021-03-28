Elon Musk'tan bomba iddia! Önce paylaştı sonra sildi...

Amazon'un patronu Jeff Bezos'un ardından gezegenimizin en zengin ikinci insanı olan Musk bu paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Musk'ın bu tweet'leri silmesi bir hayli isabetli. Zira Tesla son dönemde ciddi büyüme rakamlarına sahip olsa da liderlik koltuğundan bir hayli uzak.