



Musk söz konusu yorumu için "Uzaylılara karşı en güçlü argüman" ifadesini kullandı. Musk'ın paylaşımı kısa süre içerisinde 12 bin yorum, 40 binden fazla retweet ve 400 binden fazla beğeni aldı.



Hem elektrikli otomobil yarışında hem uzay mücadelesinde söz sahibi olan Musk, şubat ayında, "Ben uzaylıyım" demişti.