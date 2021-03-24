Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratan Elon Musk'tan yeni bir açıklama geldi.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk bu sefer UFO'lara (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) ilişkin fikrini paylaştı. Musk, zaman içerisinde kameraların görüntü kalitesinin artmasına rağmen, UFO görüntülerinin hep aynı çözünürlükte kalmasını eleştirdi.
Musk söz konusu yorumu için "Uzaylılara karşı en güçlü argüman" ifadesini kullandı. Musk'ın paylaşımı kısa süre içerisinde 12 bin yorum, 40 binden fazla retweet ve 400 binden fazla beğeni aldı.
Hem elektrikli otomobil yarışında hem uzay mücadelesinde söz sahibi olan Musk, şubat ayında, "Ben uzaylıyım" demişti.