Elon Musk ve Jeff Bezos arasında 15 yıllık kan davası: "Kukla oynatıcınıza selamlarımı söyleyin!"

Dünyanın en zengin insanları arasında zirvede yer alan Jeff Bezos ile Elon Musk arasında 15 yıldan fazladır devam eden "kan davasının" hikayesi sizleri çok şaşırtacak. Jeff Bezos da ile Elon Musk da teknolojiden para kazanıyor, ikisi de bir sonraki hedef olarak uzayı görüyor. Ancak aralarındaki ilişkiyi dostane bir rekabet olarak nitelendirmek çok güç. 2004'te yenen yemekte neler oldu? eff Bezos ile Elon Musk arasındaki patent savaşının galibi kim? İşte çok konuşulacak ayrıntılar.

02.03.2021 09:18 - Son Güncelleme: 02.03.2021 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





