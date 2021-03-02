Elon Musk ve Jeff Bezos arasında 15 yıllık kan davası: "Kukla oynatıcınıza selamlarımı söyleyin!"
Dünyanın en zengin insanları arasında zirvede yer alan Jeff Bezos ile Elon Musk arasında 15 yıldan fazladır devam eden "kan davasının" hikayesi sizleri çok şaşırtacak. Jeff Bezos da ile Elon Musk da teknolojiden para kazanıyor, ikisi de bir sonraki hedef olarak uzayı görüyor. Ancak aralarındaki ilişkiyi dostane bir rekabet olarak nitelendirmek çok güç. 2004'te yenen yemekte neler oldu? eff Bezos ile Elon Musk arasındaki patent savaşının galibi kim? İşte çok konuşulacak ayrıntılar.
ABD'nin en köklü ve saygın gazetelerinden Washington Post'ta geçtiğimiz hafta bir haber yayınlandı. "Elon Musk Teksas'a taşındı ve ünlülüğü benimsedi. Tesla otomatik pilotla yoluna devam edebilecek mi?" başlıklı bu haberde, Tesla CEO'su Musk'ın SpaceX gibi diğer şirketlerinden kaynaklanan sorumluluklarının bir dizi tartışmaya açık iş kararına yol açtığı bunun da Tesla'nın kalitesine ve stratejisine zarar veren sonuçlar yarattığı belirtiliyordu. Hürriyet'in haberine göre haberin daha ilginç olan kısmı ise muhabirin görüş için Musk'a ulaştığında aldığı cevaptı: "Kukla oynatıcınıza selamlarımı söyleyin!"
İlk bakışta Musk'ın anlaşılması zor şifreli tweet'lerini hatırlatan bu cümleyi anlamak için biraz geriye gitmek gerekiyor. 1877 yılından bu yana yayında olan Washington Post, 2000'li yıllarda ekonomik bir darboğaza girdi ve iflas noktasına geldi. 2013'te Amazon CEO'su Jeff Bezos, 250 milyon dolar ödeyerek Washington Post'u satın aldı. Dolayısıyla Musk'ın Washington Post'a verdiği yanıt aslında Bezos'a yönelik örtülü bir salvo.
Aslına bakılırsa hem Bezos hem de Washington Post'un editoryal kadrosu, iş adamının gazetenin yayın politikasına karışmadığının altını defalarca çizdi ama eleştirilerden kurtulamadı. Öte yandan Musk ile Bezos arasındaki sürtüşme tek bu haberden ibaret değil. Özellikle SpaceX ile Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in operasyonları ikili arasında önemli bir tartışma konusu.
Bezos zaman zaman SpaceX hakkında üstü kapalı olumsuz yorumlar yaparken Musk'ın Mars'a insan göndermek fikrini de "motivasyon kırıcı" diye nitelendiriyor. Hatta 2019'da "Mars'a taşınmak isteyen dostlarım, önce gidin Everest'in zirvesinde bir yıl geçirin. Bakın bakalım hoşunuza gidecek mi? Zira orası Mars'a kıyasla cennet bahçesi gibi bir yer" diye konuşmuştu. Musk ise sürücüsüz araçlara ilgisi dolayısıyla kopyacılıkla suçladığı Bezos'u Amazon'u bir tekel haline getirdiğini iddia etmişti.
15 YILI AŞKIN ZAMANDIR DEVAM EDEN BİR KAN DAVASI
Günümüzde "dünyanın en zengin kişisi" unvanı Bitcoin ve hisse bedellerinin iniş çıkışı sonucu bir kazanıp bir kaybeden ikili arasındaki söz savaşının 15 yılı aşkın bir geçmişi var. Yıllar boyunca gerginlik o kadar arttı ki ABD basınının "kan davası" diye nitelendirdiği bir noktaya ulaştı. Gelin şimdi 2000'lerin başına dönelim ve bu kavganın kökenine inelim.