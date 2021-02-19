Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 19.02.2021 10:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2021 10:51
    ABONE OL

    SON DAKİKA: WhatsApp gizlilik sözleşmesinden geri adım atacak mı? Açıklama geldi: Kabul etmeleri için...

    Son dakika haberi! Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor. WhatsApp tarafından tepki çeken zorunlu güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada platform kararından geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Öte yandan Whatsapp gizlilik sözleşmesi detayları belli olduktan sonra uzmanlar tehlikenin boyutunu vurguluyor. Söz konusu sözleşmeyle kişinin hayati verilerini kullanabilir ve kişi açık hedefe düşebilir. WhatsApp, 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu.

    AA
    WhatsApp geri adım atmıyor!

    Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıları için gizlilik politikasına ilişkin zorunlu güncellemeyle ilgili daha fazla detayın yer alacağı bir uyarı mesajı yayımlayacağını bildirdi.



    KABUL ETMELERİ İÇİN HATIRLATMAYA BAŞLAYACAĞIZ

    WhatsApp, "Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

    Açıklamada, gelecek haftalarda WhatsApp üzerinde gizlilik politikası güncellemesiyle ilgili daha fazla bilgi sağlayan bir uyarı mesajı yayınlanacağı belirtildi.

    Duyulan endişelerin giderilmesi için konuyla ilgili daha fazla bilginin verildiği ifade edilen açıklamada, okuyucu bu bilgiye yönlendiriliyor. Burada zorunlu güncellemeyle ilgili neyin değişeceği, neyin değişmeyeceği madde madde anlatılıyor.

    "Kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmeleri için bu güncellemeleri incelemelerini ve kabul etmelerini hatırlatmaya başlayacağız." denilen açıklamada ayrıca kullanıcıların gizliliğinin ve güvenliğinin korunması konusunda kararlı olunduğu, kişisel mesajların daima uçtan uca şifreleneceği vurgulandı.


        8 ŞUBAT'TAN 15 MAYIS'A ERTELENMİŞTİ
        Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

        Şirket, kullanıcıların "WhatsApp Gizlilik Politikası" aramasıyla ilk sırada görünsün diye Google'a ödeme yaparak "Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları güncellemesinin arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz." mesajını yayınlatmıştı.

        WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu harekete geçmiş, kuruldan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

        Rekabet Kurulu ayrıca WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu bildirilmişti. Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan yazıda söz konusu verilerin Facebook'un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler de sıralanmıştı.


        UZMANLAR WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNDEKİ BÜYÜK TEHLİKEYİ AÇIKLADI
        Whatsapp gizlilik sözleşmesi detayları belli olduktan sonra uzmanlar tehlikenin boyutunu vurguluyor. Söz konusu sözleşmeyle kişinin hayati verilerini kullanabilir ve kişi açık hedefe düşebilir. Ses kayıtlarıysa Whatsap'ın yeni sözleşmesinin tehlikesini gözler önüne seriyor. Vatandaşların Whatsapp'a karşı yapması gerekenleri uzmanı açıkladı.

        Konu sadece Whatsapp ile sınırlı da değil. Şirketlerin çatı kuruluşu Facebook olduğu için Instagram da aynı şartların olduğu belirtildi.

            Ayrıca bir WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi.

            Teknoloji uzmanından kritik uyarılar şöyle;

            "WhatsApp sözleşmesi ile ilgili dökümanları okudum. İçeriğini de okudum. Bugüne kadar WhatsApp bütün verilerimizi alabiliyordu, fakat kullanamıyordu. Bundan sonra kullanmak üzere bir sözleşme imzalatıyor bize. Hani ne olur ama her şeyimize erişiyor. Ama veri olarak düşündüğünüzde sadece yazıları düşünmeyin lütfen gönderdiğimiz bütün fotoğraf, ses kaydı yani en tehlikelisi de bu aslında ses kayıtları. Yani sesli imzanın telekominikasyon şirketleri sesli imzalarınızla işlem yapmaya başladı. Siz gruplarda birbirinize sesli mesaj yolluyorsunuz ve bu sesli mesajların taklit edilme oranları yüzde 97. Ses oranı arttıkça eldeki beri arttıkça örneklemin doğruluğu daha da artıyor. Yani sen sürekli konuştuğun için mesaj olarak veya mesaj attığın için. Senin sesinin aynısının üretilmesi yüzde 100'e yaklaşıyor.

            TÜRKİYE YASAKLAYABİLİR

            Elindeki fotoğraf ve videoların gönderilmesi video 4. sırada geliyor ama ses ve fotoğraf ilk sırada geliyor veri işlenmesi konusunda. Banka dekontlarınızı notlarınızı atıyorsunuz. Şuan pek birşey ifade etmeyebilir ama bu Türkiye çapınca bakıldığında büyük bir olay haline gelecek muhtemelen. Devlet yasaklayacaktır diye düşünüyorum.

            BATI'YA ÇİFTE STANDART!

            Çünkü WhatsApp bu kanunu sözleşmeyi çıkaracağım dedi ama AB ülkelerini bu kapsamın dışında tuttu. Çünkü AB yasaları buna engel oluyor.

            AB vatandaşlarının verisini alamazken biz gibi gelişmekte olan ülkelerin verilerini Facebook ile birleştireceğini söylüyor.

                Benim Facebook hesabım yok diye düşünmeyin Facebook'u şirket olarak düşünün Instagram, WhatsApp ve Facebook bilgilerinizi birleştirdiğinde bilgi doğrulaması yapıldığında sizin adınıza yapılabilecek şeyleri baskı unsuru olabilecek şeyleri tahmin bile edemezsiniz. Dolayısıyla biz de şahsım adına bu sözleşmeyi onaylamayı düşünmüyorum. Ya Telegram'a geçeriz ya da kendi uygulamamız üzerinden geçeriz ama bu sözleşmeyi kabul etmemeyi yakınlarınıza telkin etmenizi tavsiye ederim.

                TWİTTER'DA HASHTAG ÇALIŞMASI YAPIN

                Bununla ilgili bi hastag paylaşılmalı ve WhatsApp sözleşmesine hayır hashtag'i bizim elimizde olmalı. Lütfen bunu basit olarak değerlendirmeyin"

                MUSK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

                Ünlü girişimci Elon Musk da WhatsApp'ı sert şekilde eleştirdi ve kullanıcılara Signal uygulamasını önerdi. Ayrıca bir WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp'tan gelen bu açıklama işin üstüne iyice tuz biber ekti. Birçok kullanıcı farklı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.

                YERLİ UYGULAMALAR BİP VE YAAY

                Birçok kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.

                Türk yazılım mühendislerince geliştirilen BİP ve Yaay uygulamalarının uygulama mağazalarındaki indirilme sayısı artmış durumda. WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

                "WHATSAPPSİLİYORUZ" HASHTAG'İ

                    Bununla birlikte Türkiye'deki kullanıcılar WhatsApp'ı silme protestosuna başladı ve Twitter'da "WhatsAppSiliyoruz" hashtag'i kısa süre içinde ilk sıraya kadar yükselmişti. Twitter'da sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yapılan yorumlarda birçok kullanıcı farklı alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapılması gerektiğini belirtiyor.

                    Bu tepkilere ve protestolara rağmen Facebook şimdilik açıklama yapmamıştı. Bazı eleştirmenler Facebook'un WhatsApp'la ilgili belki yeni bir karar alabileceğini ve kullanıcılara verilerin paylaşılmasına izin verip, vermeyeceğini içeren bir seçenek sunabileceğini belirtmişti.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Haberler Teknoloji SON DAKİKA: WhatsApp gizlilik sözleşmesinden geri adım atacak mı? Açıklama geldi: Kabul etmeleri için...