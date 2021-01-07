Facebook çatısı altına girdikten sonra platformları bir araya getirmeye başlayan ve WhatsApp özelinde çalışmalarını sürdüren sosyal medya devi Facebook, WhatsApp kullanıcılarını kızdıracak yeni bir karara imza attı.
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.
Burada tepki çeken nokta WhatsApp'ın yeni kurallarını 'koşulsuz' kabul ettirmek istemesi. Kullanıcılara bir seçenek bırakmayan WhatsApp, büyük bir tepkiye neden oldu.
8 Şubat tarihinde WhatsApp'ı açan kullanıcıların karşısına çıkacak ekranda yeni koşullar kullanıcılara sunulacak ve kabul edilmesi istenecek.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEK ZORUNLU MU?
Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul eden kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edeceği, kabul etmeyenlerin ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacağı ifade ediliyor.
ÇOKLU HESAP DESTEĞİ GELİYOR
WhatsApp bir yandan kullanıcıları kızdıracak kararlara imza atarken, diğer yandan uzun bir süredir beklenen bir özelliği de hayata geçiriyor. İlerleyen haftalarda kullanıma sunulması beklenen özellik sayesinde kullanıcılar birden çok cihazda eş zamanlı olarak WhatsApp hesaplarını kullanabilecek.
İlk olarak WhatsApp Web üzerinden aktif hale gelmesi beklenen özellik, sonrasında mobil cihazlara da yansıyacak.
GİZLİLİK İÇİN ÖNEMLİ ADIM ATILMIŞTI! ŞİMDİ İSE BUNUN TERSİ YAPILIYOR
Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bir süre sonra uygulamaya uçtan uca şifreleme ekledi. Facebook'un yaptığı bu hareket, gizlilik savunucuları için bir zafer olarak görüldü.
Çünkü uçtan uca şifrelemede bağımsız güvenlik uzmanları tarafından incelenmiş ve sıkı şekilde denetlenen Signal Protocol kullanıldı.
2016 yılında WhatsApp kullanıcılara bir defaya mahsus olmak üzere, verilerinin Facebook'la paylaşılmasını devre dışı bırakan bir olanak verdi. Şimdi güncellenmiş olan gizlilik politikası bunu değiştiriyor. Önümüzdeki ay kullanıcılar, verilerinin Facebook'la paylaşılmasını engelleyen seçeneğe sahip olmayacak.
WhatsApp'ın topladığı verilerden bazıları şunları içeriyor:
-Telefon numaraları
-Adres defterlerindeki diğer kişilerin telefon numaraları
-Profil isimleri
-Profil resimleri
-Bir kullanıcının en son ne zaman çevrimiçi olduğu
-Durum mesajı
-Uygulama günlüklerinden toplanan tanılama verileri
-Cihaz ve bağlantı bilgileri
Facebook, yeni şartlarla birlikte toplanan bilgileri kendi şirketleri arasında paylaşma hakkını saklı tutuyor.
Yeni gizlilik politikasıyla birlikte WhatsApp, "Facebook şirketler ailesine 2014 yılında katıldık. Facebook şirketler ailesinin bir parçası olan WhatsApp, bu şirketler ailesinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşır. Hizmetlerimizin ve bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler" diyor.
Açıklamanın devamında da "Sizinle Hizmetlerimiz ve özelliklerimiz hakkında iletişim kurar; sizi koşullarımız, ilkelerimiz ve diğer önemli güncellemeler hakkında bilgilendiririz. Hizmetlerimiz ve artık bir parçası olduğumuz Facebook şirketler ailesinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz" belirtiliyor.
Üçüncü taraflar ve hizmetler içinse açıklama şu şekilde yapılmış:
Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler: Başkalarının bize sağladığı bilgileri alırız ve bunlar sizin hakkınızdaki bilgileri de içerebilir. Örneğin, tanıdığınız diğer kullanıcılar Hizmetlerimizi kullandığında, mobil adres defterlerinde bulunan telefon numaranızı bize sağlayabilir (aynı şekilde siz de bu kişilerin bilgilerini sağlayabilirsiniz), size veya sizin de içinde bulunduğunuz gruplara mesaj gönderebilir ya da sizi arayabilirler.
Üçüncü Taraf Sağlayıcılar: Hizmetlerimizi yürütmemize, sunmamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olmaları için üçüncü taraf sağlayıcılarla çalışırız. Örneğin uygulamalarımızı dağıtmak; altyapı, teslim ve diğer sistemlerimizi sağlamak; harita ve yer bilgileri sunmak; ödemeleri işleme almak; insanların Hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Hizmetlerimizi pazarlamak amacıyla çeşitli şirketlerle çalışırız. Bu sağlayıcılar belirli durumlarda bize sizin hakkınızda bilgiler sağlayabilir. Örneğin uygulama mağazaları, hizmetteki sorunları tanılamamıza ve düzeltmemize yardımcı olmak için bize raporlar gönderebilir.
Üçüncü Taraf Hizmetler: Hizmetlerimizi üçüncü taraf hizmetlerle bağlantılı olarak kullanmanıza izin veririz. Hizmetlerimizi bu tür üçüncü taraf hizmetlerle birlikte kullanmanız durumunda, bu hizmetlerden sizin hakkınızda bilgiler alabiliriz. Hizmetlerimizdeki WhatsApp kişileriniz, gruplarınız veya toplu mesaj listelerinizle paylaşmak üzere belirli bir haber hizmetinin sayfasındaki bir haberi WhatsApp paylaş düğmesini kullanarak paylaşmanız veya Hizmetlerimize bir mobil iletişim operatörünün ya da cihaz sağlayıcısının Hizmetlerimize yönelik tanıtımı üzerinden erişmeyi tercih etmeniz buna örnek olarak verilebilir. Üçüncü taraf hizmetleri kullandığınızda, ilgili hizmetleri kullanmanız bu hizmetlerin kendi koşullarına ve gizlilik ilkelerine tabi olacaktır."
APPLE'IN KARARINDAN SONRA WHATSAPP KARARI ALINDI
WhatsApp'la ilgili bu karar, Apple'ın WhatsApp'ta dahil olmak üzere App Store aracılığıyla dağıtılan tüm uygulamalarda, kullanıcılardan toplanan bilgilerin ayrıntılı şekilde sunulmasını zorunlu kıldıktan sonra geldi. WhatsApp, App Store'a göre aşağıdaki bilgileri toplama hakkını saklı tutuyor.
-Kişi bilgisi
-Kişiler
-Finansal bilgiler
-Satın alma işlemleri
-Tanımlayıcılar
-Yaklaşık konum
-Kullanıcı içeriği
-Kullanım verileri
-Tanılama bilgileri
WHATSAPP SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI
Bir WhatsApp sözcüsü gizlilik politikasındaki değişiklikler, kullanıcıların veri paylaşımını devre dışı bırakıp, bırakmayacağı veya gelecekte kullanıcılara böyle bir imkan sağlanıp, sağlanmayacağı gibi konularda açıklama yapmayı reddetti. Aslında merak edilenleri yanıtlamadı.
TELEGRAM NEDİR?
WhatsApp'ın rakibi olarak gösterilen Telegram, aylık 400 milyon aktif kullanıcısı olan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulamasıdır.
Telegram'da görüntülü arama (video call) özelliği dahil pek çok avantaj yer alır. Fotoğrafların kalitesi düşmeden de atılabilecek bir uygulama olan telegramda video atma süresi de daha uzundur.
TELEGRAM GÖRÜNTÜLÜ ARAMA VAR MI?
Klasik mesajlaşma servisinin yerini alan WhatsApp Messenger'ın en büyük rakibi Telegram, iOS tarafında aldığı son güncelleme ile önemli bir eksiğini kapattı. Telegram'a eksikliği hissedilen özelliklerden görüntülü arama (video call) ilk olarak iOS platformunda aktif edildi. Kullanıcıların Telegram'da görüntülü konuşma yapmak için 6.3 sürüme güncellemeleri ve beta test programına katılmaları gerekiyor. Peki, Telegram'da görüntülü konuşma nasıl yapılacak?
Telegram'da görüntülü aramayı etkinleştirmek için, Ayarlar menüsü altından "Deneysel Özellik" seçeneğinin açılması gerekiyor. Bundan sonra profil menüsünde "Görüntülü Arama" butonu görünür hale geliyor. Yalnız görüntülü konuşma için karşı tarafın da aynı adımları izleyerek özelliği açması gerekiyor.
Bulut depolama, klasörler ve çapraz platform desteği gibi etkileyici özelliklere sahip olan Telegram, sadece Android platformunda 500 milyon indirmeyi geçti.
TELEGRAM NASIL KULLANILIR?
Telegram'ı indirin ve uygulamayı açın.
Güncel cep telefonu numaranızı yazın.
Telefonunuza gelen onay kodunu çıkan ekrana yazın.
Adınızı, soyadınızı yazın ve bir profil resmi ekleyin.
Menü butonuna basarak yeni grup, yeni kanal oluşturabilir ya da arama yapabilirsiniz.
Telegram'ı bilgisayarınızda ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza App Store ve Google Play üzerinden indirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın tıpkı WhatsApp'da olduğu gibi masaüstü sürümü de bulunuyor. Telegram masaüstü sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.
TELEGRAM HANGİ ÜLKENİN?
Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Ağustos 2013'te yayın hayatına başlamıştır. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB'a kadar dosya paylaşımı yapabilmektedirler. Geliştiricileri ayrıca Kasım 2016'da Telegraph isminde, kullanıcıların çeşitli formattaki içerikler oluşturmalarını ve hikâye yazmalarını sağlayan bir uygulama hazırlamıştır.
4 Kasım 2014'te Telegram, Telegram kurucularının aralarında konuştuğu mesajlara erişebilen kişiye $300.000 ödül vereceği bir yarışma düzenledi. 11 Şubat 2015'te yarışma bitti ve kazananı olmadı. Ayrıca Telegram, hükümetler dahil olmak üzere hiçbir 3. partiyle bugüne kadar veri paylaşmamıştır.
TELEGRAM VS WHATSAPP: TELEGRAM GÜVENLİ Mİ?
Telegram, WhatsApp'ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.
Telegram, çoklu veri merkezi altyapımız ve şifrelememiz sayesinde çok daha hızlı ve güvenlidir. Üstelik Telegram'da özel mesajlaşma ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır. Sonsuza kadar reklam yok, abonelik ücreti yok.
API'miz açıktır ve geliştiricilerin kendi Telegram uygulamalarını oluşturmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, herkesin Telegram için özel araçlar oluşturmasına, herhangi bir hizmeti entegre etmesine ve hatta dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılardan ödemeleri kabul etmesine olanak tanıyan geliştiriciler için bir Bot API platformuna da sahibiz.
Hem WhatsApp hem de Telegram uçtan uca şifreleme özelliğine sahipti ancak son sözleşme sonrası bu özelliğin ne olacağı bilinmiyor. Telegram sohbetlerinde ise mesajlar şifreli.
WhatsApp, Signal şifrelemesini kullanırken Telegram bunun için MTProto yöntemini kullanıyor. MTProto'da da herhangi bir güvenlik açığı bulunmamasına rağmen uzmanlar bilinen bir protokolün daha güvenilir olduğunu savunuyor.
Telegram'da sohbetleri PIN Kodu ve şifre korunabiliyor. WhatsApp ise bu açıdan bir adım geride.
WhatsApp normal kullanımda daha güvenli olsa da Telegram'ın özel sohbetleri, gizli mod klavyesi ve isteğe bağlı güvenlik katmanı bir adım öne çıkıyor. Kendi kendini imha eden mesajlar ve ekran görüntüleri de WhatsApp'ı bu rekabette geri düşürüyor.
WhatsApp'ın gizliliğiyle ilgili belirleyici bir nokta da kullanıcı hesaplarının telefon numaralarıyla ilişkili olması. WhatsApp'ta kimseyle numarasını bilmeden sohbet edemezsiniz.