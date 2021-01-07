



Açıklamanın devamında da "Sizinle Hizmetlerimiz ve özelliklerimiz hakkında iletişim kurar; sizi koşullarımız, ilkelerimiz ve diğer önemli güncellemeler hakkında bilgilendiririz. Hizmetlerimiz ve artık bir parçası olduğumuz Facebook şirketler ailesinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz" belirtiliyor.

Üçüncü taraflar ve hizmetler içinse açıklama şu şekilde yapılmış:

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler: Başkalarının bize sağladığı bilgileri alırız ve bunlar sizin hakkınızdaki bilgileri de içerebilir. Örneğin, tanıdığınız diğer kullanıcılar Hizmetlerimizi kullandığında, mobil adres defterlerinde bulunan telefon numaranızı bize sağlayabilir (aynı şekilde siz de bu kişilerin bilgilerini sağlayabilirsiniz), size veya sizin de içinde bulunduğunuz gruplara mesaj gönderebilir ya da sizi arayabilirler.

Üçüncü Taraf Sağlayıcılar: Hizmetlerimizi yürütmemize, sunmamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve pazarlamamıza yardımcı olmaları için üçüncü taraf sağlayıcılarla çalışırız. Örneğin uygulamalarımızı dağıtmak; altyapı, teslim ve diğer sistemlerimizi sağlamak; harita ve yer bilgileri sunmak; ödemeleri işleme almak; insanların Hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Hizmetlerimizi pazarlamak amacıyla çeşitli şirketlerle çalışırız. Bu sağlayıcılar belirli durumlarda bize sizin hakkınızda bilgiler sağlayabilir. Örneğin uygulama mağazaları, hizmetteki sorunları tanılamamıza ve düzeltmemize yardımcı olmak için bize raporlar gönderebilir.

Üçüncü Taraf Hizmetler: Hizmetlerimizi üçüncü taraf hizmetlerle bağlantılı olarak kullanmanıza izin veririz. Hizmetlerimizi bu tür üçüncü taraf hizmetlerle birlikte kullanmanız durumunda, bu hizmetlerden sizin hakkınızda bilgiler alabiliriz. Hizmetlerimizdeki WhatsApp kişileriniz, gruplarınız veya toplu mesaj listelerinizle paylaşmak üzere belirli bir haber hizmetinin sayfasındaki bir haberi WhatsApp paylaş düğmesini kullanarak paylaşmanız veya Hizmetlerimize bir mobil iletişim operatörünün ya da cihaz sağlayıcısının Hizmetlerimize yönelik tanıtımı üzerinden erişmeyi tercih etmeniz buna örnek olarak verilebilir. Üçüncü taraf hizmetleri kullandığınızda, ilgili hizmetleri kullanmanız bu hizmetlerin kendi koşullarına ve gizlilik ilkelerine tabi olacaktır."