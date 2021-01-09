WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı.
Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor.
Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.
WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.
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WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?
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WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren ya bu ilkeleri kabul edersiniz, ya da hesabınızı silersiniz ifadesini kullanıyor.
Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.
Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.
AB ÜLKELERİNİ KAPSAMIYOR
Yenişafak'ın haberine göre konuyla ilgili en ilginç gelişme ise WhatsApp'ın bu zorunlu değişikliğinin Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıları kapsamıyor oluşu. WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklama, 8 Şubat'a kadar kabul edilmesi gereken koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığını açıkça belirtiyor. Yani bu noktada dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı olan bir uygulama, Avrupa Birliği ülkelerine çifte standart uyguluyor.
Şu an için bu 'neden?' sorusunun cevabı WhatsApp tarafından verilmedi. Fakat 8 Şubat'a kadar konuyla ilgili açıklama bekleniyor.
ALTERNATİF UYGULAMA YOK MU?
Bugün aynı görevleri yerine getiren birçok farklı iletişim uygulaması var. Bunlar arasında ilk sırada Signal geliyor. Hatta son günlerde iletişim uygulamalarından toplanan hangi verilerin reklam verenlere satıldığını gösteren çizelgeler de oluşturuluyor. Signal bu tabloda en başarılı seçeneklerden biri. Hatta geçtiğimiz gün Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk da bir açıklama yapmış ve Signal'in alternatif olarak kullanılabileceğinden bahsetmişti.
Viber, Telegram ve BiP de yine alternatifler arasında. BiP için son dönemlerde sık sık yayınlanan güncellemeler epey bol özellik getiriyor.