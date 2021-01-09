WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren ya bu ilkeleri kabul edersiniz, ya da hesabınızı silersiniz ifadesini kullanıyor.

Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.



AB ÜLKELERİNİ KAPSAMIYOR

Yenişafak'ın haberine göre konuyla ilgili en ilginç gelişme ise WhatsApp'ın bu zorunlu değişikliğinin Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıları kapsamıyor oluşu. WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklama, 8 Şubat'a kadar kabul edilmesi gereken koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığını açıkça belirtiyor. Yani bu noktada dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı olan bir uygulama, Avrupa Birliği ülkelerine çifte standart uyguluyor.

Şu an için bu 'neden?' sorusunun cevabı WhatsApp tarafından verilmedi. Fakat 8 Şubat'a kadar konuyla ilgili açıklama bekleniyor.