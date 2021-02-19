NASA, Perseverance'tan gelen Mars'ın yakın çekim fotoğraflarını yayımladı: Bu daha önce görmediğimiz bir şey





DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ BİR ŞEY

Yayımlanan diğer karelerde keşif aracının indiği bölgenin yapısı dikkat çekerken, NASA yetkilileri, söz konusu görselleri "Bu, daha önce görmediğimiz bir şey." sözleriyle tanımladı.