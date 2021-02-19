NASA, Perseverance'tan gelen Mars'ın yakın çekim fotoğraflarını yayımladı: Bu daha önce görmediğimiz bir şey

NASA tarafından kamuoyuna yayımlanan fotoğraflarda, "Perseverance" adlı keşif aracının iniş anının hemen öncesini gösteren ve gezegenin yüzeyinin oldukça net görüldüğü bir kare de yer aldı.
DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ BİR ŞEY
Yayımlanan diğer karelerde keşif aracının indiği bölgenin yapısı dikkat çekerken, NASA yetkilileri, söz konusu görselleri "Bu, daha önce görmediğimiz bir şey." sözleriyle tanımladı.
25 kamera ve 2 mikrofonu olduğu belirtilen "Perseverance"in bu ekipmanlarının inişten hemen önce aktif hale getirildiği kaydedildi.