Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Gökçeoğlu, yaptığı açıklamada, NASA'nın sosyal medya hesaplarından birinden yaptığı paylaşımında, "Perseverance Mars Rover" gezgin uzay aracını Jezero Krateri'ne göndermelerinin ana sebebinin Salda'daki güncel birtakım ilksel canlı bakteri formlarına benzer yaşam izlerini bu kraterde araştırmak olduğunu söyledi.

Jezero Krateri'nin de bir göl olduğunu, buraya zamanında boşalan akarsuların ve buradaki karbonat minerallerinin varlığının NASA tarafından gözlemlendiğini aktaran Gökçeoğlu, "Salda Gölü'nde siyanobakterilerin aktivitesi sonucu oluşan hidromanyezit mineraller var, bunlar karbonat minerali. Benzer yapılar Jezero Krateri'nde de gözlemlenmiş." ifadesini kullandı.