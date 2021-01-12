



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Teyit Org'un kasıtlı olarak Bip'i hedef alan infografisine vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Twitter kullanıcıları "Tüm uygulamalar foto ve video erişimi istiyor. Telegram mikrofon ve kamera izni istiyor. Rehbere izin istemeyen program var mı? Özellikle BİP'i kötülemek için hazırlanmış bir görsel olmuş." yorumunda bulundu.

MİLYONLAR YERLİ UYGULAMAYA AKIN EDİYOR

Dün açıklanan verilere göre BiP'e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı.

Turkcell açıklamasına göre, birçok üstün özelliği rakiplerinden önce hayata geçirerek iletişim uygulamaları alanında öne çıkan BiP'teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye'deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor.

Operatör bağımsız olarak 192 ülkede kullanıma sunulan BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz ve güvenli iletişim imkanı sunuyor. Yakın zamanda Digicel, Turkcell'in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, BiP'i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Sadece Karayipler bölgesinde BiP'in 1 milyonun üzerinde müşterisi bulunuyor.