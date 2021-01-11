Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kişisel verilere göz diken 'a dev tepki! WhatsApp'a alternatif olan uygulamalar nelerdir? BİP, , ...

    kişisel verilerimize göz dikti. Kullanıcılar sert tepki gösterdi. Milyonlarca kişi bir gecede başka uygulamalara geçti. Sosyal medyada #WhatsAppıSiliyoruz kampanyası çığ gibi büyürken kamu kurumları da bilgilendirmeleri yerli BİP uygulaması üzerinden yaptı. Peki, WhatsApp hangi bilgileri ele geçirecek? WhatsApp'a alternatif olan uygulamalar nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

    Takvim


    Ücretsiz mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kişisel bilgileri satmak için yeni sözleşme dayattı. Bütün dünyadan büyük tepki aldı.



    Türk kullanıcılar da isyan bayrağı açtı. #WhatsAppSiliyoruz kampanyası çığ gibi yayıldı. Kamu kurumları da yerli BİP uygulamasına katıldı...

    TUrkcell'e ait BİP'in kullanıcı sayısı son 24 saatte 1 milyondan fazla arttı.



    NELERİ ELE GEÇİRECEK?

    HESAP BİLGİLERİ

    MESAJLAR

    BAĞLANTILAR

    DURUM BİLGİSİ


    ÖDEME VERİLERİ

    BAŞKA CİHAZLARLA OLAN BAĞLANTILAR

    KONUM

    BAŞKALARININ SİZİN HAKKINIZDA SAĞLADIĞI BİLGİLER



    WHATSAPP İSYANI
    WhatsApp'ın kullanıcılara sözleşme şartı getirmesinin ardından başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devlet kurumları yerli uygulama BİP'e geçme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yabancı menşeli uygulamaların veri güvenliğine yönelik önemli riskler içerdiğine dikkat çekti.



    WhatsApp kullanıcılarını yerli ve milli olarak geliştirilen BİP ve Dedi'ye geçmeye davet etti. Hazırlanan rehberde, "Kritik veri içeren her türlü sesli, yazılı ve görüntülü haberleşme uygulamalarında, kaynak kodları kurum tarafından talep edildiğinde denetlenebilen, işletmesi ve yönetimi yerel olarak yapılabilen yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi gerektiği" vurgulandı.



    SİLİYORUZ
    WhatsApp'ın "onay dayatmasıyla" karşılaşan Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Bir günde 200 bine yakın fazla paylaşım yapan Türkiye'deki kullanıcıların, yerli alternatiflere yöneldiği görüldü.



    HANGİ BİLGİLERİ KULLANIYOR?
    WhatsApp, kullanıcıların Hesap Bilgileri, Mesajlar, Bağlantılar, Durum Bilgisi, İşlem ve Ödeme Verileri, Müşteri Desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler, kullanıcı şikayetleri, WhatsApp'taki işletmeler, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları, Üçüncü Taraf Hizmetleri.



    İŞTE ALTERNATİF UYGULAMALAR
    WhatsApp'a alternatif olarak Elon Musk'ın önerdiği Signal, Rusya merkezli Telegram, Çin merkezli WeChat, Turkcell BİP, Viber, ICQ, Google Duo, Discord öne çıkıyor.



    BÜYÜK KAYIP YAŞANDI
    2021'in ilk günlerinde dünyayı şoke eden bir veri hırsızlığı sözleşmesi ile gündeme gelen Facebook'a ait Whatsapp'ın başı alternatif uygulamalarla dertte.



    Dünyanın en büyük digital haberleşme platformundaki "sözleşme" şartı, kullanıcıları isyan ettirdi. Türkiye, BİP'e geçmeye karar verdi.



    Kamuda bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları, BİP'e taşınmaya başladı. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, gazetecilere yaptığı bilgilendirmeleri dün BİP üzerinden yapmaya başladı. Son 24 saatte BİP'in kullanıcı sayısı 1 milyon 250 bin arttı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kişisel verilere göz diken WhatsApp'a dev tepki! WhatsApp'a alternatif olan uygulamalar nelerdir? BİP, Telegram, Signal...