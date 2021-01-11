Ücretsiz mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kişisel bilgileri satmak için yeni sözleşme dayattı. Bütün dünyadan büyük tepki aldı.
Türk kullanıcılar da isyan bayrağı açtı. #WhatsAppSiliyoruz kampanyası çığ gibi yayıldı. Kamu kurumları da yerli BİP uygulamasına katıldı...
TUrkcell'e ait BİP'in kullanıcı sayısı son 24 saatte 1 milyondan fazla arttı.
NELERİ ELE GEÇİRECEK?
HESAP BİLGİLERİ
MESAJLAR
BAĞLANTILAR
DURUM BİLGİSİ
ÖDEME VERİLERİ
BAŞKA CİHAZLARLA OLAN BAĞLANTILAR
KONUM
BAŞKALARININ SİZİN HAKKINIZDA SAĞLADIĞI BİLGİLER
WHATSAPP İSYANI
WhatsApp'ın kullanıcılara sözleşme şartı getirmesinin ardından başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devlet kurumları yerli uygulama BİP'e geçme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yabancı menşeli uygulamaların veri güvenliğine yönelik önemli riskler içerdiğine dikkat çekti.
WhatsApp kullanıcılarını yerli ve milli olarak geliştirilen BİP ve Dedi'ye geçmeye davet etti. Hazırlanan rehberde, "Kritik veri içeren her türlü sesli, yazılı ve görüntülü haberleşme uygulamalarında, kaynak kodları kurum tarafından talep edildiğinde denetlenebilen, işletmesi ve yönetimi yerel olarak yapılabilen yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi gerektiği" vurgulandı.
SİLİYORUZ
WhatsApp'ın "onay dayatmasıyla" karşılaşan Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Bir günde 200 bine yakın fazla paylaşım yapan Türkiye'deki kullanıcıların, yerli alternatiflere yöneldiği görüldü.
HANGİ BİLGİLERİ KULLANIYOR?
WhatsApp, kullanıcıların Hesap Bilgileri, Mesajlar, Bağlantılar, Durum Bilgisi, İşlem ve Ödeme Verileri, Müşteri Desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler, kullanıcı şikayetleri, WhatsApp'taki işletmeler, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları, Üçüncü Taraf Hizmetleri.
İŞTE ALTERNATİF UYGULAMALAR
WhatsApp'a alternatif olarak Elon Musk'ın önerdiği Signal, Rusya merkezli Telegram, Çin merkezli WeChat, Turkcell BİP, Viber, ICQ, Google Duo, Discord öne çıkıyor.
BÜYÜK KAYIP YAŞANDI
2021'in ilk günlerinde dünyayı şoke eden bir veri hırsızlığı sözleşmesi ile gündeme gelen Facebook'a ait Whatsapp'ın başı alternatif uygulamalarla dertte.
Dünyanın en büyük digital haberleşme platformundaki "sözleşme" şartı, kullanıcıları isyan ettirdi. Türkiye, BİP'e geçmeye karar verdi.