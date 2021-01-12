WHATSAPP SÖZLEŞMESİNDE CAYILABİLİR Mİ?

Uygulamanın silinmesi gerekiyor. Ama şunu bilmiyoruz. Kabul etti diyelim, geçmişteki konuşmalarımızda daha sonra geçmişteki konuşmalarımız WhatsApp tarafından kullanılacak mı? Bu veriler başkalarıyla paylaşılacak mı?

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Bunun açıklamasını yapmadılar. O sözleşmeyi onayladığımız andan itibaren bizim geçmiş verilerimize ulaşabilirler. Zaten bu verileri kullanıyorlardı. Anonim olarak alıyorlardı. Şimdi bu sözleşmeyle beraber verileri kullanırken, isim vererek satabilecekler.