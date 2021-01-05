Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 05.01.2021 09:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2021 09:39
    ABONE OL

    Oyunseverleri üzecek haber! 'ün üretimi bitecek

    Dünyada milyonlarca kişinin bağımlısı olduğu 'ün üretimi 'in çıkması nedeniyle sona erecek. , 5 ile yola devam etmeyi planlıyor.

    Oyunseverleri üzecek haber

    Japonya merkezli teknoloji devi Sony, radikal bir karara imza atarak PlayStation 4 serisinin fişini çekmeye hazırlanıyor. Henüz bir tarih paylaşılmasa da 2021'de bu konsolların üretimi durdurulacak ve üretim tamamen PS5'e kaydırılacak.

    Japonya'da yaşayan Cheesemeister isimli bir Twitter kullanıcısı da bu duruma dikkat çekerek konsolun belirli versiyonlarının artık üretilmeyecek olmaları nedeniyle yeniden stoklara girmeyeceğine dikkat çekti.

    Stoklara yeniden girmesi beklenmeyen PS4 modelleri ise şöyle:

    PS4 500GB Beyaz
    PS4 1TB Siyah

    PS4 1TB Beyaz
    PS4 2TB Siyah
    PS4 Pro 1TB Beyaz

    Ancak üretimin durması Sony'nin PS4 desteğini sona erdireceği anlamına gelmiyor. Şirket, bir süre daha PS4'lere destek olması sürdürecek ve iki yılın ardından PS4 yerini tamamen PS5'e bırakmış olacak.

    Sony'den konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji Oyunseverleri üzecek haber! PlayStation 4'ün üretimi bitecek