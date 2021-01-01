Playstation ve Xbox fiyatları düştü mü? Son dakika vergi indirimi müjdesi

TÜRKİYE FİYATI NE KADARDI?

Alınan ilave gümrük vergisi kararından sonra Türkiye'ye gelen PlayStation 5'in fiyatı, 8.299 TL olarak açıklanmıştı. Xbox Series X ve Xbox Series S'in fiyatı ise sırasıyla 8.299 TL ve 5.399 TL olarak karşımıza çıkmıştı.