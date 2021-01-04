GfK araştırma şirketi verilerinden yapılan derlemeye göre, dünyada bilgi teknolojileri sektörü en çok yatırım yapılan alanların başında geliyor. 2020 yılında Kovid-19 salgınına karşı alınan sosyal teması azaltma tedbirleri de teknolojiye talebin ve dolayısıyla bu sektörde satışların daha hızlı artmasına yol açtı.

Ocak-Eylül 2019 döneminde bilgi teknolojileri sektörünün 2 ana ürün grubu olan dizüstü ve masaüstü bilgisayarların cirosu 45 milyar dolar iken, 2020'nin aynı döneminde 51 milyar doları buldu.