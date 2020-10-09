Bilgisayar yok satıyor!

Hem uzaktan eğitim hem de uzaktan çalışma teknoloji pazarına etkisini gösterdi. Taşınabilir bilgisayar, yazıcı ve monitör satışlarında önemli büyüme yakalandı. Türkiye Bilişim Derneği (TÜBİDER) Başkan Yardımcısı Ümit Önder, taşınabilir bilgisayarlara talebin oldukça arttığını belirterek, "Sadece taşınabilir bilgisayarlar özelinde yılın ilk 8 ayında 1 yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 70'lik değersel artış gerçekleşti.

Türkiye'de geçen yıl toplam bilgisayar satış adedi 1.6 milyon adet idi. Bu sene ise daha ilk 8 ayda yüzde 40'lık bir büyüme ile 915 bin adet bilgisayar satışı oldu" dedi.

Yıl sonunda bu satış rakamının 2 milyon adede ulaşacağını tahmin ettiklerini aktaran Önder, bu durumun toplam bilgisayar adedinde yıllık yüzde 25'lik büyümenin gerçekleşeceğini gösterdiğini, evde çalışma düzeni ve yeni normalin etkisi ile yazıcı ve monitör pazarında yüzde 40'lık bir büyüme gerçekleştiğini kaydetti. Bilişim ürünlerindeki talep patlamasının fabrikalardaki kapasite kullanım oranlarını sınırın üzerine taşıdığını anlatan Önder, şöyle konuştu:

FABRİKALAR YETİŞEMİYOR

"Bilişim teknolojisi ürünlerine olan talebin artması ile arz sorunları belirdi. İlk yarıda yıllık hedeflere göre yapılan anlaşmaların çok üzerinde talep gelmesi ile birlikte ikinci yarıda birçok üründe arz sıkıntıları yaşanıyor. Tüketiciler ihtiyaçlarını ertelemesin."

GÜNDE 6 SAAT İNTERNETTEYİZ

Ümit Önder, salgınla birlikte insanların teknolojiye daha fazla eğilim gösterdiğini kaydederek, "Pandemi sürecinden sonra bilgisayar sektörünün yazılım ve donanım tarafında önü ciddi manada açıldı. Günlük ortalama 6 saat internette kalma sürelerine ulaştık. Oyun bilgisayarları satışları geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı" diye konuştu.