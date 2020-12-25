Buradan itibaren toplantı oluşturmak istediğini kişileri gruba ekleyebilir ve davetlerle toplantılarını gerçekleştirebilirsiniz.

Online dersler içinse Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.