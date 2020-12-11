Koronavirüs salgını ile birlikte artan uzaktan eğitim ve evden çalışma kapsamında Microsoft'un Teams platformu, Zoom ile birlikte en çok kullanılan uygulamalar arasına girmişti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Skype çöktü mü? Teams neden açılmıyor? Bir süredir iki uygulamaya da erişim sağlayamayan kullanıcılar uygulamaların çöküp çökmediğini araştırıyor. Skype aracılığıyla atılan mesajlar iletilmiyor ya da gönderilmiyor. Skype ve Teams erişim sıkıntısı için henüz açıklama yapılmadı.