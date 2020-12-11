Son dakika haberine göre özellikle pandemi döneminde online eğitim başta olmak üzere, evden çalışma ve uzaktan toplantı ve görüşmeler için yoğun olarak kullanılan Microsoft'un Teams uygulaması çöktü. Yaşanan erişim sorununun Türkiye merkezli olduğu görüldü.
İnternet servislerinde yaşanan erişimi sorunlarını anlık olarak izleyen Down Detector'un canlı haritalarına da durum bu şekilde yansıdı.
MICROSOFT TEAMS BAĞLANTI SORUNU
Microsoft'un Teams sunucularına bağlantısında yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar uygulamaya bağlanamadı. Yaşanan erişim sorunu nedeniyle Teams kullanıcıları, internet bağlantıları olmasına karşın, "İnternet yok, bağlantınızı kontrol edip tekrar deneyiniz" şeklinde uyarı mesajı ile karşı karşıya kaldı.
Koronavirüs salgını ile birlikte artan uzaktan eğitim ve evden çalışma kapsamında Microsoft'un Teams platformu, Zoom ile birlikte en çok kullanılan uygulamalar arasına girmişti.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Skype çöktü mü? Teams neden açılmıyor? Bir süredir iki uygulamaya da erişim sağlayamayan kullanıcılar uygulamaların çöküp çökmediğini araştırıyor. Skype aracılığıyla atılan mesajlar iletilmiyor ya da gönderilmiyor. Skype ve Teams erişim sıkıntısı için henüz açıklama yapılmadı.
MİCROSOFT TEAMS İLE NE YAPILIR?
Microsoft Teams uygulaması ile toplantı ve arama yapabilirsiniz. Çevrimiçi toplantılar, arama, görüntülü konferans, ekran paylaşımı,doya paylaşımı, özel arka planlar, anlık mesajlaşma yapabiliyorsunuz.
SKYPE NEDİR?
Skype, İnternet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan bir yazılımdır.
Bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarda, internet bağlantısı kullanarak çalışan bir uzaktan bağlantı aracı olan Skype, Microsoft bünyesinde hizmet verip kullanıcıların sesli ve görüntülü toplantılar yapmasına olanak tanıyan bir uygulamadır.