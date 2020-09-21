Zoom indirme nasıl yapılır? Zoom programı nasıl kullanılır?

Zoom programı nasıl kullanılır? Zoom indirme nasıl yapılır? EBA uzaktan eğitimde kullanılan Zoom programı merak ediliyor. Peki, Zoom indirme nasıl yapılır? Zoom nasıl kullanılır? Bu uygulama sayesinde, bilgisayar ve telefon başında toplu iletişim kurulabiliyor. Öğrenciler ve öğretmenler Zoom üzerinden iletişim kuruyor.

ZOOM NASIL KULLANILIR?

Canlı bağlantı sırasında arkadaki görüntüye özen gösterin! Zoom veya Microsoft Teams gibi programlar yoluyla yapılan görüntülü video bağlantılarında, öncelikle öğrenciler sadece kendi öğretmeninden gelecek e-posta veya mesajdaki bağlantılara tıklamalı. Öğrenci, mümkünse yalnız olacağı ve sakin bir odadan katılmalı. Görüntülü konuşma sırasında görüntünün arka planında, yaşadığı yeri ve ailesi ile ilgili özel bilgileri açığa çıkarabilecek resimler olmamalı.