Zoom ücretli mi? Zoom canlı ders giriş nasıl yapılır? Zoom indirme yükleme ve kayıt işlemleri!

Zoom canlı ders giriş nasıl yapılır? Zoom indirme yükleme ve kayıt işlemleri merak ediliyor. Zoom ücretli mi sorusuna yanıt aranıyor. Uzaktan eğitim sırasında sıklıkla kullanılan bir program olan Zoom sayesinde öğrenciler ve öğretmenler toplu halde ders yapabiliyor. İşte, Zoom programının kullanılışı…

ZOOM KULLANIRKEN DİKKAT EDİN!

Canlı bağlantı sırasında arkadaki görüntüye özen gösterin! Zoom veya Microsoft Teams gibi programlar yoluyla yapılan görüntülü video bağlantılarında, öncelikle öğrenciler sadece kendi öğretmeninden gelecek e-posta veya mesajdaki bağlantılara tıklamalı. Öğrenci, mümkünse yalnız olacağı ve sakin bir odadan katılmalı. Görüntülü konuşma sırasında görüntünün arka planında, yaşadığı yeri ve ailesi ile ilgili özel bilgileri açığa çıkarabilecek resimler olmamalı.