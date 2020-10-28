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    • Teknoloji
    • 28.10.2020 15:25
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    • 28.10.2020 15:25
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    'dan flaş kararı! Tamamen değişiyor

    devi 'ın önümüzdeki yıldan itibaren ve AirPods Pro kulaklıklarının tasarımını değiştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Buna göre AirPods 3'ün gövdesi daha kısa olacak ancak pil ömrü uzayacak.

    Apple'dan flaş karar! Tamamen değişiyor

    AirPods 3, tasarım olarak şu anki AirPods Pro modeline benzeyecek ancak gövdesi daha kısa olacak. Ayrıca, pillerinin ömrü de artacak ancak AirPods 3'te gürültü önleme gibi teknolojiler bulunmayacak.

    Yeni AirPodsların şekli daha yuvarlak olacak, böylece kullanıcının kulağını mümkün olduğu kadar dolduracak. Böylece Samsung Galaxy Buds Plus ve Google Pixel Buds'a görünüş olarak benzeyecek.

    AirPods 3 kulakların üst modelinde gürültü önleme teknolojisi olacak. Ancak Apple'dan gelen açıklamaya göre daha küçük bir tasarıma gürültü önleyici, kablosuz antenleri ve mikrofonlar yerleştirme işi zor olduğundan kulaklıkların şekli değişebilir.
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    Haberler Teknoloji Apple'dan flaş AirPods kararı! Tamamen değişiyor