Apple'in iPhone 12 modeli hem fiyatı hem de paketinden şarj çıkmayacak olmasıyla gündeme oturdu. Türkiye'de 23 bin 600 liralık fiyatla konuşulan iPhone 12, sosyal medyayı da salladı. Yorum yağıyor:

iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacakmış. 23 bin 600 veren, 500 lira daha verip şarj aleti de alır herhalde.

2 tane iPhone 6 alsam, bir iPhone 12 sayılır mı?

Ailedeki tüm telefonları satsak, iPhone 12 alamıyoruz.

Hey maşallah araba mı satıyorsunuz?

Boş ver telefonu, bu paraya araba alırız.

iPhone 12'yi alabilenle evlenilir.

iPhone 12'yi, iPhone 15 çıkınca ancak alırız.

Sen git buna bu kadar para ver, içinden adaptör ve kulaklık çıkmasın. Şaka gibi...

'BÜTÇEMİ SARSAR'

Şarkıcı Serdar Ortaç, iPhone 12 ile ilgili soruları, "Ben öyle bir para telefona vermem. Daha doğrusu bütçemi sarsar. Durumum iyi olsaydı verirdim. Milyonları olan bir insanı 23 bin lira etkilemez ama ben bu süreçte öyle bir para vermem" diye yanıtladı.

YASAĞA KULAK VERDİ

Apple, iPhone 12 modellerinin kutusundan 5W'lık şarj cihazını ve kulaklık modelini kaldırdı. Ancak bu karar Fransa için geçerli olmayacak. Apple, iPhone 12 kutusunda EarPods kulaklığa yer verecek. Bunun nedeni ise Fransa'da 14 yaş altı çocuklar için düzenlenmiş yasa. Bu yasa, çocukların elektromanyetik dalgalardan korunması için üreticilerin telefon ile birlikte kulaklık vermesini zorunlu kılıyor.