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    • Yaşam
    • 17.10.2020 Gazete
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    12 hem fiyatıyla hem de paketinden şarj çıkmayacak olmasıyla sosyal medyayı salladı

    12 için telaffuz edilen 23 bin 600 liralık fiyat vatandaşın gündemine oturdu. Sosyal medya birbiri ardına yağan yorumlarla çalkalandı. Şarkıcı , iPhone 12 ile ilgili soruları, "Ben öyle bir para telefona vermem. Daha doğrusu bütçemi sarsar. Durumum iyi olsaydı verirdim. Milyonları olan bir insanı 23 bin lira etkilemez ama ben bu süreçte öyle bir para vermem" diye yanıtladı.

    Şaka değil iPhone 23600

    Apple'in 12 modeli hem fiyatı hem de paketinden şarj çıkmayacak olmasıyla gündeme oturdu. Türkiye'de 23 bin 600 liralık fiyatla konuşulan iPhone 12, sosyal medyayı da salladı. Yorum yağıyor:
    iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacakmış. 23 bin 600 veren, 500 lira daha verip şarj aleti de alır herhalde.
    2 tane iPhone 6 alsam, bir iPhone 12 sayılır mı?
    Ailedeki tüm telefonları satsak, iPhone 12 alamıyoruz.
    Hey maşallah araba mı satıyorsunuz?
    Boş ver telefonu, bu paraya araba alırız.
    iPhone 12'yi alabilenle evlenilir.
    iPhone 12'yi, iPhone 15 çıkınca ancak alırız.
    Sen git buna bu kadar para ver, içinden adaptör ve kulaklık çıkmasın. Şaka gibi...

    'BÜTÇEMİ SARSAR'
    Şarkıcı     , iPhone 12 ile ilgili soruları, "Ben öyle bir para telefona vermem. Daha doğrusu bütçemi sarsar. Durumum iyi olsaydı verirdim. Milyonları olan bir insanı 23 bin lira etkilemez ama ben bu süreçte öyle bir para vermem" diye yanıtladı.

    YASAĞA KULAK VERDİ
    Apple    , iPhone 12 modellerinin kutusundan 5W'lık şarj cihazını ve kulaklık modelini kaldırdı. Ancak bu karar Fransa için geçerli olmayacak. , iPhone 12 kutusunda EarPods kulaklığa yer verecek. Bunun nedeni ise Fransa'da 14 yaş altı çocuklar için düzenlenmiş yasa. Bu yasa, çocukların elektromanyetik dalgalardan korunması için üreticilerin telefon ile birlikte kulaklık vermesini zorunlu kılıyor.

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    Haberler Yaşam iPhone 12 hem fiyatıyla hem de paketinden şarj çıkmayacak olmasıyla sosyal medyayı salladı