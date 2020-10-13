ŞOK İNDİRİMLİ TABLET

Son olarak ŞOK markette indirimli tablet kampanyasına katıldı. Çarşamba günü raflarda olacak olan indirimli tabletin markası Alcatel olarak belirtildi. İşte ürünün özellikleri

GPS

Android işlemcili

415 g ağırlık

16 GB hafıza

Çocuk modu

WiFi - Bluetooth 4.2



Tabletlerde Hangi İşletim Sistemi Vardır?

Eskiden "PC" denince ortalama bir kullanıcının aklına "windows" gelirdi… Sonradan yaygınlaşan "linux/unix" de günümüzde oldukça popüler hale geldi. Fakat bu işletim sistemler "yeni nesil" cihazlarda direk kullanılamazdı zira yeni cihazların çoğu dokunmatik ekran olduğundan buna göre özelleşmiş fonksiyonlara gerek duyuldu. O sebeple windows "mobil cihazlar" için çeşitli versiyonlarını çıkardı. Bu gelişmeleri yakından takip eden Google "android" i, Apple ise "iOS" işletim sistemleriyle günümüze kadar geldiler. Özetle, günümüzdeki tablet PC'lerde en çok kullanılan işletim sistemleri bunlardır.

Açık kaynak kodlu olmasıyla "Android" kısa sürede çok ilerledi ve büyük bir katılım sayesinde çok yayıldı. Windows'ta yapılan geliştirmeler Android'in gerisinde kaldı. Öte yandan iOS' da geliştirme yapmak için tamamen apple teknolojilerini kullanmak gerekiyor.