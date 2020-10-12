Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime yönelik önemli açıklamalarda bulunmuştu. Uzaktan eğitimde döneminde maddi yetersizlikler nedeniyle canlı derslere katılamayan öğrencilere dair bir müjde veren Başkan Erdoğan, ücretsiz tablet verileceğini söylemişti. TV8 Acun Medya'dan Esenler Belediyesi'ne, Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Belediyesi'ne kadar birçok kurum ve kuruluş, öğrencilere ücretsiz tablet ve laptop dağıtımı yapmak için çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığının çatısı altında toplanacak olan bu tablet, laptop ve bilgisayarlar, maddi durumu iyi olmayan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere verilecek. Peki bedava tablet dağıtılacak okullar listesi belli mi? İşte ilgili son dakika haberleri....
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Öğrencilere Ücretsiz Tablet Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'daki Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulunu ziyaret etti. Burada yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tabletlerin dağıtımının bu haftadan itibaren başlayacağını ve peyderpeyi süreceğini söyledi.
Bakan Selçuk, köy okullarının açılışının sevinci içerisinde olduklarını belirterek, okulların açılışıyla ilgili il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının gayretlerine teşekkür etti. İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımına dair de konuşan Milli Eğitim Bakanı, "Önemli bir ihtiyacımız tablet ihtiyacı, bu ihtiyacı büyük oranda EBA televizyonu tarafından karşılanıyor. Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpeyi devam edecek." dedi.
* TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET KAMPANYASI
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
* KADIKÖYLÜ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR DESTEĞİ
Uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteğiPandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor. 230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir.
* Bulunduğunuz ilçe belediyesi ile irtibata geçerek belediyenizde böyle bir kampanya olup olmadığını sorgulamanızı tavsiye ederiz.
ADANA'DA TABLET VE BİLGİSAYAR TOPLAMA KAMPANYASI
Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle internet ortamında evlerden sürdürülen eğitim sisteminde, bilgisayar ve tableti olmayan ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla kampanya başlattı.
"Bu Dayanışmada Gelecek Var" mesajıyla başlatılan kampanyayla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kullanmadığınız eski tablet ve bilgisayarlar ile destek için yeni satın aldığınız tablet ve bilgisayarları topluyor, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuyoruz" dedi.
Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ve talepte bulunmak isteyen ihtiyaç sahipleri sefkatkoprusu.com adresinden doldurulacak formlara ulaşabiliyor. Büyükşehir Derman ekibi tablet ve bilgisayarları hayırseverlerin evlerinden alıp, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.
Gerekli belgelerle birlikte Derman ekibine başvuruda bulunan vatandaşların bilgileri elektronik bilgi sistemi üzerinden sorgulanacak, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere öncelik verilecek.
SINIF TAM ÖĞRETMENİM" TABLET BAĞIŞ KAMPANYASI
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına başlatılan kampanya ile 19 Mayıs ilçesinde uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci kalmayacak.
19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol yaptığı açıklamada, "Kampanya kapsamında EBA Canlı Ders ve EBA Portalı ile diğer internet tabanlı eğitim uygulamalarını kullanarak uzaktan eğitime daha çok katılmalarını sağlayabilmek amacıyla toplanan tabletler ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere en kısa sürede ulaştırılacak, tablet bağışında sıfır ve kullanılmış çalışır durumda cihazlar kabul edilecek. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ve kampanyada elde edilen cihazların bu öğrencilere teslimi ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Kampanyaya bağışta bulunacak katılımcılardan, nakdi yardım alınmayacak olup direk tablet bağışına dönüştürülecektir. Özellikle 300 tablet ile kampanyaya destek olan 19 Mayıs Belediye Başkanımız Osman Topaloğlu başta olmak üzere bütün bağışçılarımıza teşekkür ederim" dedi.
Tablet dağıtımında öncelikle kırsal bölgeler TRT EBA TV'yi izleyemeyen, TV olmayan okul çağı kardeş sayısı fazla öğrencilere, yatılı olan öğrencilerden EBA Destek Noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan ve okul çağı kardeş sayısı fazla kırsal bölgelerdeki öğrencilere, sınav döneminde olan 8. sınıf ve 12.sınıf öğrencilerinden başlanacak. Dağıtımlar daha sonra 5. sınıf ve 9.Sınıf öğrencileri şeklinde ilerlenecek
BEŞİKTAŞ'TA 'ASKI TABLET'LER BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Beşiktaş Belediyesi'nin, uzaktan eğitim sürecine destek olmak ve öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için başlattığı ''Askıda Cihaz'' kampanyasına Beşiktaşlı ilçe sakinleri katkı sağlayarak ellerindeki tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi komşularına ulaştırılması için belediye ekiplerine teslim etti.
Covid-19 salgının çıktığı ilk günden bu yana ilçe sakinlerine her türlü desteği verdiğini belirten Beşiktaş Belediyesi uzaktan eğitim alan öğrenciler için de harekete geçti. Evlerinde tablet, bilgisayar ya da televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilerin Beşiktaş Belediyesi'nin ''Askıda Cihaz'' kampanyasıyla derslerinden geri kalmayacağı belirtildi. Beşiktaş Belediyesi ilçedeki hayırsever vatandaşlardan aldığı tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.
''Askıda Cihaz'' kampanyasına destek veren hayırsever ilçe sakinleri Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Rıza Akpolat'a öğrencilerin yanında olarak böyle bir kampanya düzenlediği için teşekkür etti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: ''Uzaktan eğitimde imkanı olmayan çocuklar için çok üzülüyoruz. Beşiktaş Belediyemiz, sağolsun bir kampanya düzenlemiş. Elimizde olan bu aletleri onlara iletmemizde yardımcı olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, çocuklarımızın da inşallah işine yaramasını umuyorum. İnşallah bir öğrencimize, bir kardeşimize faydası olur.''