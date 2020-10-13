Ücretsiz tablet başvuru son dakika duyurusu: Teknolojik imkanlara sahip olmayan öğrenciler için yeni eğitim yılı sıkıntılı devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'daki Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulunu ziyaret etti. Burada yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tabletlerin dağıtımının bu haftadan itibaren başlayacağını ve peyderpey süreceğini söyledi. Eşit koşullara sahip olamayan öğrenciler ve velileri için çeşitli kampanyalar düzenlenerek tablet, bilgisayar edinmeleri sağlanmaya çalışılıyor. Marka bilgisi henüz belli olmayan bedava dağıttığı tablet bilgisayarların önümüzdeki haftadan itibaren dağıtılacağı açıklandı. Peki, MEB 500 000 bedava dağıttığı tablet müracaatı nasıl yapılır? Bedava tablet müracaat linki var mı, formu nasıl doldurulur? İşte ilgili son dakika haberleri....
BAKAN SELÇUK'TAN ÜCRETSİZ TABLET AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'daki Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulunu ziyaret etti. Burada yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tabletlerin dağıtımının bu haftadan itibaren başlayacağını ve peyderpeyi süreceğini söyledi.
Bakan Selçuk, köy okullarının açılışının sevinci içerisinde olduklarını belirterek, okulların açılışıyla ilgili il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının gayretlerine teşekkür etti. İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımına dair de konuşan Milli Eğitim Bakanı, "Önemli bir ihtiyacımız tablet ihtiyacı, bu ihtiyacı büyük oranda EBA televizyonu tarafından karşılanıyor. Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpey devam edecek." dedi.
ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI BAŞLIYOR
Milli Eğitim, 81 şehirde ihtiyaç sahibi olan öğrencilere ücretsiz şekilde tablet dağıtımı olacak. Dağıtımlar 81 şehirde yapılacak.
ÜCRETSİZ TABLET KİMLERE VERİLECEK KİMLERE VERİLMEYECEK?
Devlet tarafından dağıtılacak tabletlerle ilgili başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:
İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından;
Ailesinin gelir düzeyi,
Eğitim çağındaki kardeş sayısı,
Yüz yüze eğitime devam etme durumu,
Özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.
Bu açıklamaya göre ihtiyaç sahibi olan ailelere, eğitim çağında olan kardeş sayısına, yüz yüze eğitime devam etme durumuna bakılacak.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Ücretsiz tablet için başvuru açıklaması gelmedi. İnternet üzerinden ya da bir yere gidilerek başvuru yapılacağı konusunda açıklama gelmedi. Edinilen bilgilere göre MEB'in , ailelerin durumuna göre tabletleri dağıtacağı öğrenildi. İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve öğretmenlerinize tablet ihtiyacı olduğunuzu iletebilirsiniz.
* TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET KAMPANYASI
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
* KADIKÖYLÜ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR DESTEĞİ
Uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteğiPandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor. 230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir.
* Bulunduğunuz ilçe belediyesi ile irtibata geçerek belediyenizde böyle bir kampanya olup olmadığını sorgulamanızı tavsiye ederiz.
ADANA'DA TABLET VE BİLGİSAYAR TOPLAMA KAMPANYASI
Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle internet ortamında evlerden sürdürülen eğitim sisteminde, bilgisayar ve tableti olmayan ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla kampanya başlattı.
"Bu Dayanışmada Gelecek Var" mesajıyla başlatılan kampanyayla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kullanmadığınız eski tablet ve bilgisayarlar ile destek için yeni satın aldığınız tablet ve bilgisayarları topluyor, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuyoruz" dedi.
Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ve talepte bulunmak isteyen ihtiyaç sahipleri sefkatkoprusu.com adresinden doldurulacak formlara ulaşabiliyor. Büyükşehir Derman ekibi tablet ve bilgisayarları hayırseverlerin evlerinden alıp, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.
Gerekli belgelerle birlikte Derman ekibine başvuruda bulunan vatandaşların bilgileri elektronik bilgi sistemi üzerinden sorgulanacak, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere öncelik verilecek.
BEŞİKTAŞ'TA 'ASKI TABLET'LER BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Beşiktaş Belediyesi'nin, uzaktan eğitim sürecine destek olmak ve öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için başlattığı ''Askıda Cihaz'' kampanyasına Beşiktaşlı ilçe sakinleri katkı sağlayarak ellerindeki tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi komşularına ulaştırılması için belediye ekiplerine teslim etti.
Covid-19 salgının çıktığı ilk günden bu yana ilçe sakinlerine her türlü desteği verdiğini belirten Beşiktaş Belediyesi uzaktan eğitim alan öğrenciler için de harekete geçti. Evlerinde tablet, bilgisayar ya da televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilerin Beşiktaş Belediyesi'nin ''Askıda Cihaz'' kampanyasıyla derslerinden geri kalmayacağı belirtildi. Beşiktaş Belediyesi ilçedeki hayırsever vatandaşlardan aldığı tablet, bilgisayar ve televizyonları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.
''Askıda Cihaz'' kampanyasına destek veren hayırsever ilçe sakinleri Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Rıza Akpolat'a öğrencilerin yanında olarak böyle bir kampanya düzenlediği için teşekkür etti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: ''Uzaktan eğitimde imkanı olmayan çocuklar için çok üzülüyoruz. Beşiktaş Belediyemiz, sağolsun bir kampanya düzenlemiş. Elimizde olan bu aletleri onlara iletmemizde yardımcı olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, çocuklarımızın da inşallah işine yaramasını umuyorum. İnşallah bir öğrencimize, bir kardeşimize faydası olur.''