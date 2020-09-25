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    • 11.11.2020 15:12
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    'a neredeyse her gün yeni bir özellik ekleniyor! Bu özellik canınızı sıkacak

    dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda. Hatta son yapılan araştırma raporuna göre geçen sene telefonlara en fazla indirilen uygulamada WhatsApp oldu.

    takvim.com.tr
    Sakın yapmayın! WhatsApp bunu yapana dava açıyor!

    WhatsApp bunu yapana dava açıyor! Evet yanlış duymadınız Whatsapp kullanırken artık daha dikkatli olma zamanı geldi. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'a her an yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Fakat Whatsapp bu sefer platforma entegre olan bir özellikle ile değil bir süredir eleştirilen özelliği ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    WHATSAPP'TA SAKIN BUNU YAPMAYIN!

    Söz konusu özelliğin bir süredir bazı firmalar tarafından aynı anda yüzlerce kişiye ulaşmak için kullanılması pek çok kullanıcının tepkisi ile karşılaşmıştı. Bu şekilde gönderilen mesajların kullanım koşullarına aykırı olduğunun altını çizen WhatsApp, daha önce yayınladığı uyarıyı yeniledi.


    Ayrıca WhatsApp söz konusu paylaşımları yapmaya devam edenler için yasal adımlar atılacağını duyurdu. WhatsApp 7 Aralık itibari ile bu kuralları çiğneyen hesaplar için yasal işlem başlatacağını duyurdu.

    WHATSAPP MAVİ TİK NASIL KAPATILIR?

    - Whatsapp'ınızı açarak uygulamadaki "Ayarlar" kısmına girin

    - Ardından "Hesap" seçeneğine tıklayın.

    - Buradan "Gizlilik" kısmına girin.

    - Karşınıza çıkan seçenekler arasında "Okundu Bilgisi" seçeneğinin üzerine dokunarak, bu özelliği pasif hale getirin.
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    Haberler Teknoloji WhatsApp'a neredeyse her gün yeni bir özellik ekleniyor! Bu özellik canınızı sıkacak