WhatsApp bunu yapana dava açıyor! Evet yanlış duymadınız Whatsapp kullanırken artık daha dikkatli olma zamanı geldi. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'a her an yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Fakat Whatsapp bu sefer platforma entegre olan bir özellikle ile değil bir süredir eleştirilen özelliği ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de