WhatsApp son aldığı karar ile kullanıcıları şaşırttı. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan, 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu sefer platforma entegre olan bir özellikle ile değil bir süredir eleştirilen özelliği ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde.
WHATSAPP KULLANICILARA DAVA AÇIYOR
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.
1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.
Whatsapp cep telefonu kullanan hemen herkes tarafından kullanılıyor. Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alıyor. Whatsapp'ta yaşanan gelişmeler ise haliyle milyonları etkiliyor.
Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor.
Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi. Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın bir parçası haline Whatsapp hemen hemen hepimizin bolca vakit geçirdiği bir uygulama oldu.
WHATSAPP'TA OTOMATİK FOTOĞRAF VE VİDEO İNDİRME NASIL KAPATILIR?
Whatsapp otomatik fotoğraf ve video indirmeyi kapatma sayesinde mobil internet kotanızdan tasarruf edin. İnternet paketleri özellikle Türkiye şartlarını baz alacak olursak pahalı hale geldi. Artık internet yazıdan ibaret olmadığı ve sık sık video seyredildiği için satın alınan internet paketleri çok çabuk bitiyor. İsteyerek video seyretmenin yanı sıra, birde istemeden maruz kaldığınız ve internet paketinizi tüketen medya içerikleri mevcut.
Whatsapp mesajlaşmalarında arkadaşlarınızın size yolladığı video ve fotoğraflarda buna bir örnektir. Gereksiz ve sizi ilgilendirmeyen medya içeriklerinden kurtulmak, mobil internetiniz için yapabileceğiniz en iyi tasarruf yöntemlerindendir. Arkadaşlarınızın size gönderdiği video ve fotoğraflardan kurtulmak için Whatsapp otomatik indirme kapatma özelliğinden yararlanabilirsiniz.
Whatsapp otomatik indirmeyi kapatmak için yapmanız gerekenleri aşağıya maddeler halinde listeledik;
• Whatsapp uygulamasını açtıktan sonra sağ üst köşeden menüye girin.
• Menüden 'Ayarlar' seçeneğine dokunun. 'Ayarlar' bölümünden 'Veri ve depolama kullanımı' girin.
• Listelenen ayarlardan 'Medyayı otomatik indir' başlığı altında yer alan 'Mobil veri kullanırken' seçeneğine dokunun.
• Whatsapp otomatik indirme kapatma için son olarak, 'Mobil veri kullanırken' penceresi açıldıktan sonra işaretli olan tüm medya çeşitlerini iptal edin ve 'Tamam' a dokunun. Whatsapp otomatik fotoğraf ve video indirmeyi kapatma işlemini uyguladıktan sonra size gönderilen fotoğraf ve videoları indirmek zorunda kalmayacaksınız. İndirmek için ise medya içeriğinin üzerine bir kez dokunmanız yeterli.
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