WHATSAPP'TA OTOMATİK FOTOĞRAF VE VİDEO İNDİRME NASIL KAPATILIR?

Whatsapp otomatik fotoğraf ve video indirmeyi kapatma sayesinde mobil internet kotanızdan tasarruf edin. İnternet paketleri özellikle Türkiye şartlarını baz alacak olursak pahalı hale geldi. Artık internet yazıdan ibaret olmadığı ve sık sık video seyredildiği için satın alınan internet paketleri çok çabuk bitiyor. İsteyerek video seyretmenin yanı sıra, birde istemeden maruz kaldığınız ve internet paketinizi tüketen medya içerikleri mevcut.

Whatsapp mesajlaşmalarında arkadaşlarınızın size yolladığı video ve fotoğraflarda buna bir örnektir. Gereksiz ve sizi ilgilendirmeyen medya içeriklerinden kurtulmak, mobil internetiniz için yapabileceğiniz en iyi tasarruf yöntemlerindendir. Arkadaşlarınızın size gönderdiği video ve fotoğraflardan kurtulmak için Whatsapp otomatik indirme kapatma özelliğinden yararlanabilirsiniz.