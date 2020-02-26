WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır? Sorusu insanlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda internet yokken bile Whatsapp'ı kullanabileceksiniz. Anlık mesajlaşma uygulaması hizmeti sağlayan WhatsApp'da internet üzerinden mesaj gönderimi yapılmakta. WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar aktif web bağlantısı olana kadar uygulamada yer almaktadır ve daha sonra kullanıcıya gönderilmektedir. Diğer yandan son açıklanan detaylara göre WhatsApp'ı internet olmadan kullanmak mümkün oluyor ve bunun için bazı özellikleri kullanmak mecbur oluyor. Android için bu özellik kullanılıyor ancak iOS için ne zaman hizmete sunulacağı belirsizlik içinde. İşte adım adım telefondan İnternetsiz WhatsApp kullanma rehberi!

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