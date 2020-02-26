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olmadan kullanma formülü ve ! ?

Dünya genelinde günlük en az 1 milyar aktif kullanıcı sayısına çıkan 'ta aktif kullanıcı sayısı ise en az 1,3 milyar rakamına ulaşmış durumda. WhatsApp'da kullanıcılar bir gün içinde yaklaşık 55 milyar mesaj gönderiyorlar. Whatsapp kullanırken en büyük sıkıntı ise bağlantısı. Peki ? İnternetsiz WhatsApp Nasıl Kullanılır? İşte detaylar. Bu arada cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz.

  • Teknoloji
  • 27.02.2020 13:17
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 13:17
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İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır? İşte ayarlar

WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır? Sorusu insanlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda internet yokken bile Whatsapp'ı kullanabileceksiniz. Anlık mesajlaşma uygulaması hizmeti sağlayan WhatsApp'da internet üzerinden mesaj gönderimi yapılmakta. WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar aktif web bağlantısı olana kadar uygulamada yer almaktadır ve daha sonra kullanıcıya gönderilmektedir. Diğer yandan son açıklanan detaylara göre WhatsApp'ı internet olmadan kullanmak mümkün oluyor ve bunun için bazı özellikleri kullanmak mecbur oluyor. Android için bu özellik kullanılıyor ancak iOS için ne zaman hizmete sunulacağı belirsizlik içinde. İşte adım adım telefondan İnternetsiz WhatsApp kullanma rehberi!

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