Bugünkü
Takvim

'dan kararı! Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatmıştı...

haberine göre ABD'li Teknoloji şirketi , Covid-19 salgını sebebiyle çalışmalarını durdurduğu ana karasında bulunan toplam 42 mağazasından 29’unun faaliyetlerine yeniden başladı. Şirket geçen hafta yaptığı açıklamada salgının 2020 ilk çeyrek hasılatını olumsuz etkileyeceğini belirterek söz konusu dönem için tahminleri olan 63-67 milyar dolar kar hedefini tutturayacaklarını açıklamıştı.

  • Teknoloji
  • 25.02.2020 16:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.02.2020 16:04
ABONE OL
Apple'dan flaş Çin kararı! 42 mağazasını...

Şirketin operasyonları ise henüz normale dönmedi. 'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, açılan mağazaların çoğunda sınırlı çalışma saatleriyle hizmet verildiği belirtildi.



Firma, Şubat başında 'de ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle bölgede yer alan mağazalarının faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Şirket geçen hafta yaptığı açıklamada da salgının 2020 ilk çeyrek hasılatını olumsuz etkileyeceğini belirterek söz konusu dönem için tahminleri olan 63-67 milyar dolar kar hedefini tutturayacaklarını açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Teknoloji Apple'dan son dakika Çin kararı! Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatmıştı...
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri